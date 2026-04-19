『安住紳一郎の日曜天国』にヤマザキマリさん生出演！4月26日（日）放送。
株式会社ＴＢＳラジオ
TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』
番組X（旧Twitter）：https://x.com/nichiten954
TBSラジオで、毎週日曜朝10時から生放送中の『安住紳一郎の日曜天国』。
4月26日（日）のゲストに、漫画家・画家・文筆家のヤマザキマリさんをお迎えします。
漫画『テルマエ・ロマエ』でお馴染みのヤマザキマリさんは現在、イタリアと日本の二拠点生活。
ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式では解説を務め、マニアックなコメントが話題となりました。
今回も、スタジオでのマシンガントークにご期待ください。
番組では、ヤマザキマリさんへのメッセージ、質問などを募集します。
nichiten@tbs.co.jp宛てに、ぜひメールでお送りください！
メッセージを送ってくださった方の中から抽選で、デニーズのお食事券をプレゼントします。
【radikoで聴く】
https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=2026042610000000(https://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20260207130000)
TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』
放送日時：2026年4月26日（日）10：00～11：55
出演者：安住紳一郎・中澤有美子
番組HP：https://www.tbsradio.jp/nichiten/
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