JR山陽本線 岡山駅『パーソナルトレーニングジム TOKIEL岡山駅前店【トキエル】』オープン【岡山県 岡山市 北区錦町7-17】

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株式会社TIU

「運動習慣をつけ、美しく健康な身体に導く」がコンセプトのパーソナルトレーニングジム『TOKIEL 【トキエル】』を展開する株式会社TIU（本社：東京都台東区、代表取締役 篠田拓也）は、2026年5月1日にJR山陽本線 「岡山」駅 徒歩10分（住所：〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町7-17）に『パーソナルトレーニングジム TOKIEL岡山駅前店【トキエル】』がオープン。



HPはこちら


https://tokiel.jp/(https://tokiel.jp/)



店舗ページ・ご予約はこちら


https://tokiel.jp/location/okayama-ekimae/(https://tokiel.jp/location/okayama-ekimae/)








TOKIELとは


マンツーマンでトレーニングから


食事などを指導し


あなたの理想に描いている


体型に短期間で導く場所です。



TOKIELが行うパーソナルトレーニングは


体型的なことだけでなく、健康管理、
仕事のパフォーマンスアップ


QOL（人生の質）ごと向上させていきます。


TOKIELとは、「時を得る」という


理念から生まれた名前です。


たった１回の人生で


一度でも理想の身体になって


人生をより充実なものとして


いただけるように


スタッフ一丸となって


お客様をサポートいたします！


- 【実際のお客様の様子】









トレーナー陣は採用倍率50倍以上を勝ち抜き
TOKIEL式のカリキュラムを200時間を行った者だけが対応したします。




国家資格保持者をはじめ


大会入賞者等の本物のプロのトレーナーが


セッションさせていただきますので


無理なトレーニングや過度な負荷等で


トレーニングを提供する事はありません。


お客様のご要望を第一に尊重し


追い込み過ぎる事は決してありません。


安心、安全第一で行っておりますので


ご安心して通っていただけます。



TOKIELは理学療法士監修のパーソナルジムなので


スタッフ同士の勉強会も毎月2回あり


全スタッフがコンディショニングの提供が可能です。


不安に思われる方も居る方もしれませんが


まずは一度、無料体験を体験ください。


- TOKIEL岡山駅前店の店舗情報


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_1_7fe9b7cd8790d065df084298ace290f4.jpg?v=202604190151 ]

・コース料金


【入会金】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_2_b458c6c582c2c70572215973257fc740.jpg?v=202604190151 ]

【回数券】


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_3_5f29903decdd472decfc83e34e6c1d93.jpg?v=202604190151 ]

【通い放題 人気No.1】


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_4_9ecaf992f59a07de76cb9ee591265a2a.jpg?v=202604190151 ]

【短期集中・フルサポートプラン】


[表5: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_5_6a57e4205d09b0a86564734082e4bb06.jpg?v=202604190151 ]

【LINE食事サポート】


[表6: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_6_df379b70127e85d32085577cb1cc4036.jpg?v=202604190151 ]

※全て税込での表示となります。
※詳しくは店舗にお問い合わせください。


- 施設情報

・マンツーマン
・ウォーターサーバー完備
・タオル、シューズ、ウェア無料提供


・シューズ、ウェアお預かり可能
・プロテイン無料提供
・コロナ対策徹底



（例）パーソナルトレーニングジム TOKIEL【トキエル】の店内風景

- 営業時間

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/27_7_62cecec5bd87ddf26e005a91214db100.jpg?v=202604190151 ]

※不定休なので確定しましたら再度反映させていただきます。


- こんな方に選ばれているパーソナルトレーニングジムです！

マンツーマンでトレーニングができるため、以下のような方に選ばれております。


一人では続けられない
→プロと２人３脚でトレーニング


ライフスタイルに合わせてトレーニングしたい
→回数券、通い放題、短期集中、3プランからお選びいただけます。


産後太り、在宅ワーク太り解消
→家でもできるトレーニングを伝えて、より効果UP！


姿勢改善、機能改善も行いたい。
→理学療法士監修の指導


できれば短期間で痩せたい
→TOKIEL式トレーニングジム＆食事で圧倒的効果




カウンセリングさせていただき


一人一人にあった、TOKIEL式の


オリジナルメニューを作成いたします。


そうすることで


最短で痩せるだけではなく


食事の基礎知識なども学べ


美しい理想の身体が手に入ります。


更に美しく健康な身体を


一緒に手に入れましょう。


- 最高のサービスを地域最安級の価格で！

人間は10代をピークに、基礎代謝が年々低下していきます。


5年後、10年後の身体は日々の生活習慣で決まります。


100年時代と言われている今、トレーニングは必要不可欠だと思っております。

通いやすい金額で、気軽に行けるパーソナルトレーニングジムがTOKIELになります。




・私たちと一緒に、ボディメイクの常識を変えませんか？


TOKIELは、ただ痩せるだけではない「人生が変わる体験」を重視しています。


このビジョンに共感し、お客様の目標達成をサポートしていただける新たな仲間を求めています。



また、この想いを共有し、あなたの街でTOKIELを展開していただける


オーナー様も同時に募集しております。


経験は問いません。「本物のサービス」を広める


仕事に興味がある方は、ぜひ一度お話しましょう。



・採用情報（トレーナー・店舗スタッフ）


あなたの経験・スキルを高く評価します。


[ https://tokiel.jp/recruit/]



・フランチャイズ加盟について（オーナー募集）


再現性の高いビジネスモデルで、安定したジム経営を支援します。


[ https://tokiel.jp/fc_lp/]



「いきなり転職や開業はハードルが高い…」という方には、
TOKIELのノウハウを体系的に学べるトレーナースクールもご用意しています。


現場で使える指導スキルや姿勢・機能改善の考え方を、
未経験の方でも一歩ずつ学べるカリキュラムです。



将来のキャリアの選択肢を増やしたい方は、ぜひこちらもご覧ください。


・トレーナースクール（未経験からプロへ）


「トレーナーになりたい」その夢を最短距離で叶えるための養成講座です。


[ https://tokiel.jp/school/ ]


・会社概要



株式会社TIU


〒111-0032
東京都台東区浅草1-24-8


◆代表取締役：篠田拓也
◆創業2014年8月
◆設立2018年10月
◆資本金：500万円
◆HP：https://tokiel.jp/(https://tokiel.jp/)


店舗一覧


青森県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL 八戸城下店【トキエル】


〒031-0072 青森県八戸市城下1丁目31番5号 城下ハイツ 1階 1-D号室


https://tokiel.jp/location/hachinohe-shiroshita/



埼玉県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL東川口店【トキエル】
〒333-0801 埼玉県川口市東川口2丁目1-25 上野ビル3階-B


https://tokiel.jp/location/higashi-kawaguchi/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL朝霞溝沼店【トキエル】
〒351-0023 埼玉県朝霞市溝沼5丁目17番12号　シオミプラザファースト108号室


https://tokiel.jp/location/asakamizonuma/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL上福岡店【トキエル】
〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１丁目６－１３ 上福岡中央ビル 1階


https://tokiel.jp/location/kamifukuoka/



千葉県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL 船橋店【トキエル】


〒273-0005 千葉県船橋市本町7丁目8番4号 いつきビル401号室


https://tokiel.jp/location/funabashi/



東京都


パーソナルトレーニングジム TOKIEL浅草本店【トキエル】
〒111-0032 東京都台東区浅草1丁目22-5 永森ビル 2F


https://tokiel.jp/asakusahonten/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL本所吾妻橋・押上店【トキエル】
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋3丁目6-15 サンサーラ吾妻橋 104号室


https://tokiel.jp/location/honjoazumabashi-oshiage/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL蔵前店【トキエル】
〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目11-2 ジュピターファイブビル2F


https://tokiel.jp/location/kuramae/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL下赤塚店【トキエル】
〒179-0073 東京都練馬区田柄2-51-13 井出ビル201


https://tokiel.jp/location/shimoakatsuka/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL昭島店【トキエル】
〒196-0015 東京都昭島市昭和町2丁目7-24 竹中ビル2階


https://tokiel.jp/location/akishima/



女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL本所吾妻橋店【トキエル】
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋２丁目３－１２ 大瀬プラザステーションビル 6F


https://tokiel.jp/location/honjoazumabashi/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL入谷店【トキエル】
〒111-0031 東京都台東区千束１丁目９－６ 海老沢ビル １F


https://tokiel.jp/location/iriya/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL両国店【トキエル】
〒130-0026 東京都墨田区両国４丁目１９－７ サンライズビルディング 501


https://tokiel.jp/location/ryogoku/



神奈川県


女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL綱島店【トキエル】
〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目11-2 パシフィック・パレス綱島 203号室


https://tokiel.jp/location/tsunashima/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL鶴見店【トキエル】
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目7-2 プラーズ鶴見中央 III 701


https://tokiel.jp/location/tsurumi/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL関内・伊勢佐木長者町店【トキエル】
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2丁目6-7 ライフレビュー横浜関内スクエア1F


https://tokiel.jp/location/kannai-isezaki-chojamachi/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL元住吉店【トキエル】
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目27-18 ローズガーデン鈴木201号室


https://tokiel.jp/location/motosumiyoshi/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL茅ヶ崎店【トキエル】
〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町4-27 フリージア103


https://tokiel.jp/location/chigasaki/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL武蔵中原店【トキエル】
〒211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目１０－４ 井田ビル １F


https://tokiel.jp/location/musashi-nakahara/



岐阜県


女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL岐阜店【トキエル】
〒500-8369 岐阜県岐阜市敷島町5丁目3 RKビル


https://tokiel.jp/location/gifu/



静岡県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL上島店【トキエル】
〒433-8122 静岡県浜松市中区上島2丁目27-11


https://tokiel.jp/location/kamijima/



愛知県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL金山・東別院店【トキエル】
愛知県名古屋市中区平和２丁目１－１ シーズンコート東別院 2階西


https://tokiel.jp/location/kanayama-higashibetsuin/



三重県


パーソナルトレーニングジム TOKIEL伊賀上野店【トキエル】
〒518-0861 三重県伊賀市上野東町2964-1


https://tokiel.jp/location/iga-ueno/



パーソナルトレーニングジム TOKIEL桑名店【トキエル】
〒511-0077 三重県桑名市末広町46-1


https://tokiel.jp/location/kuwana/



京都府


パーソナルトレーニングジム TOKIEL京都吉祥院店【トキエル】
〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町16番地


https://tokiel.jp/location/kyoto-kisshoin/