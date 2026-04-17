【佐藤可士和氏総合プロデュース】「静岡茶ブランディングプロジェクト」に、当社代表岩本が戦略アドバイザーとして参画しました

株式会社TeaRoomJAPAN TEA SHIZUOKA TeaRoom代表岩本が戦略アドバイザーとして参画

株式会社TeaRoom（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：岩本 涼 / 以下 TeaRoom）は、静岡県の推進する「茶業振興計画」に伴い2025年7月に始動した「静岡茶ブランディングプロジェクト」において、代表 岩本 涼が戦略アドバイザーとして参画して、2026年4月14日（火）に開催された、本プロジェクトの国内発表会において登壇したことをお知らせいたします。

今回の発表会においては、鈴木康友静岡県知事は静岡茶ブランディングプロジェクトが始まることを宣言し、総合プロデューサーである、クリエイティブディレクター・佐藤可士和氏よりブランドネーム「JAPAN TEA SHIZUOKA」とロゴマークおよび今後のアクションプランを発表しました。

また、戦略アドバイザーであり、佐賀県嬉野にてティーツーリズムを行う、和多屋別荘 代表取締役・小原嘉元氏が、静岡県内におけるティーツーリズムのビジネスモデルや指針を発表。続いて同じく戦略アドバイザーである、当社代表の岩本が、これらのプロジェクトを進行するにあたり重要となる、国内外におけるお茶および静岡茶の需要調査の結果ならびに、今後の需要開拓に向けた指針を表明いたしました。

静岡茶ブランディングプロジェクトについて

戦略アドバイザーとして、「静岡茶ブランディングプロジェクト」発表会にて登壇する当社代表岩本鈴木康友静岡県知事と共に登壇する当社代表岩本発表会の最後は一丸となって「JAPAN TEA SHIZUOKA」を世界に発信することを宣言「JAPAN TEA SHIZUOKA」ブランドロゴ

日本を牽引する茶産地である静岡県が、世界に向けて静岡茶の価値を再定義し、日本発のグローバルブランドとして世界に発信する取り組み。鈴木知事のもと、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏を総合プロデューサーとして迎え、生産者・茶商・あらゆる茶業関係者が一丸となって共創・進行している。

【静岡茶ブランディング・プロジェクトの目的】

プレミアム・グローバルブランディング

静岡茶の本質的価値の向上と、世界に対しての認知拡大を狙うため、当プロジェクトは、プレミアム・グローバルブランディングを目標に掲げ、遂行していく。プロジェクトの立ち上がりとして、ブランドネーム・ブランドロゴ・ブランド定義・初期アクションプランを策定。

参考：静岡県公式ホームページお茶振興課

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki///.html

【ブランディングプロジェクトネーム】

JAPAN TEA SHIZUOKA

歴史的輸出茶ラベル「蘭字」で使用されていたネーミング「JAPAN TEA」に、地域ブランド「SHIZUOKA」を加え、ブランディングプロジェクトネームとした。「静岡」「お茶」「日本」という要素を全て網羅したこの名前で、世界に対してブランド構築していく。

【静岡茶の理解を深めるためのコアバリュー】

静岡：日本のリーディング茶産地

SHIZUOKA：JAPAN'S LEADING TEA REGION

静岡県については、１.歴史２.生産量・出荷量３.産地多様性➃技術力（深蒸しや煎茶の開発に寄与）➄関連産業 の集積などの要素から、「JAPAN’S LEADING TEA REGION（日本のリーディング茶産地）」と説明できる。



■ 多様な茶産地

江戸時代の東海道五十三次のなかで数多くの宿場を有していた静岡は、多様な茶産地が広がる茶文化の 歴史的集積地でもある。



＜多様な茶産地＞ 富士 富士宮 沼津 清水 両河内 浜松 静岡 本山 藤枝 島田 川根 金谷 牧之原 御前崎 菊川 掛川 御殿場 森 袋井 磐田 天竜 春野

FUJI FUJINOMIYA NUMAZU SHIMIZU RYOGOCHI HAMAMATSU SHIZUOKA HONYAMA FUJIEDA SHIMADA KAWANE KANAYA MAKINOHARA OMAEZAKI KIKUGAWA KAKEGAWA GOTEMBA MORI FUKUROI IWATA TENRYU HARUNO

【JAPAN TEA SHIZUOKA 公式ホームページ】

https://japan-tea-shizuoka.com/

株式会社TeaRoomについて

株式会社TeaRoomは、「対立のない優しい世界を目指して」を理念に掲げ、2018年に創業。代表者・岩本の茶道経験を背景に、文化と産業の関係や、それらの衰退の状況に課題意識を持ったことから、2020年に静岡県本山地域の茶畑と製茶工場を承継し、農地所有適格法人である「株式会社THE CRAFT FARM」を設立。さらに、日本で育まれた文化の有用な価値を現代に活かす取り組みを行うべく、2023年に「一般社団法人文化資本研究所」を設立。茶産業が存続するためのエコシステムの再編や、時流の変化に対応したお茶の需要創出や用途開発などを行い、アートや工芸などとともに、日本文化や茶の湯の価値を活用した事業を行う。また、海外輸出や海外でのお茶の教育や評価制度整備などにも取り組む。文化や産業、社会のはじまりとなる仕組みづくりを、企業や行政、地域など多様なステークホルダーとの共創によって挑む。

代表取締役：岩本涼

所在地：102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

工場：421-2304 静岡県静岡市葵区渡1449

創業：2018年

事業：日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト：http://tearoom.co.jp

採用サイト：https://career.tearoom.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tearoom_japan/

X：https://twitter.com/TeaRoom_Japan

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TeaRoom：広報担当

Tel：050-1432-8320 E-mail：pr@tearoom.co.jp

コーポレートサイト：https://tearoom.co.jp/