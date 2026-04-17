アメリカ・ラスベガスにて開催　『WWE レッスルマニア42』オフィシャルグッズが販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2026年4月18日（土）、19日（日）（※日本時間：4月19日（日）、20日（月））にアメリカ・ラスベガスにて開催される、『WWE レッスルマニア42』のオフィシャルグッズをファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にて、販売開始いたしました。

半世紀を優に超える歴史をもち、現在165か国で放送されている世界最大のプロレス団体、WWE（World Wrestling Entertainment）は、SNSの総フォロワー数10億を超え、名実ともに絶大な人気を誇る世界的スポーツコンテンツです。そんなWWEのプレミアム・ライブ・イベント『レッスルマニア』は、大会の中でも最も歴史が古く、今回で42回目を迎えます。

昨年同様ラスベガスにて開催される今年の『レッスルマニア』では、王者・CMパンクと挑戦者・ローマン・レインズによる世界ヘビー級選手権や、王者・ステファニー・バッケルと挑戦者・リヴ・モーガンによる女子世界選手権などの対戦カードが決定しております。

ご購入はこちら :https://www.fanatics.jp/ja/wwe/wwe-merchandise/o-10934+t-10959?sortOption=NewestArrivals&pageSize=72&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-04-17

今回のラインナップでは、WWEファンには必須アイテムとなるスーパースターフォーカスのTシャツほか、大会アイテムなど幅広いラインナップを展開。WWE公式グッズのオンライン販売をファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/)にてぜひお楽しみください。

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.fanatics.jp/ja/wwe/wwe-merchandise/o-10934+t-10959?sortOption=NewestArrivals&pageSize=72(https://www.fanatics.jp/ja/wwe/wwe-merchandise/o-10934+t-10959?sortOption=NewestArrivals&pageSize=72&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-04-17)

■商品情報

WrestleMania 42 Liv vs. Stephanie Match Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 Wasteland Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 ロゴTシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 4,900円（税込）

Roman Reigns Authentic Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 2026 Vegas skeleton Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 Punk vs Reigns Match Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 Women's Match Tees Rhea vs. Jade Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WrestleMania 42 Femi vs Lesnar Match Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

Stone Cold 316 Day 2026 B&W Photo Tシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 5,900円（税込）

WWE WrestleMania 42 Las Vegas Logo Snapback キャップ

サイズ ｜ Free

価格 ｜ 5,260円（税込）

WWE WrestleMania 42 Retro Snapback キャップ

サイズ ｜ Free

価格 ｜ 5,260円（税込）

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan