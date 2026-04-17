AIペットシッターアプリ「Fluv（フラブ）」、台湾オードリー・タン氏支援でゴールデンウィーク需要が急増 - 都市部で“ペットホテル離れ”が進む

Everiii & Partners International Co. Ltd

東京 - 2026.4.16

オードリー・タン氏がメンターを務めるAIペットシッターアプリ「Fluv（フラブ）」は、ゴールデンウィークを前に需要が急増していることを発表しました。 同社は現在、東京・千葉・川崎・横浜を中心に100名以上のペットシッター体制へと拡大しています。

都市部で進む「ペットホテル離れ」

都市部のペットオーナーは、ペットを単なる動物ではなく家族の一員として扱う傾向が強まっています。 そのため、環境変化によるストレスが大きいペットホテルではなく、自宅で安心して過ごせるペットシッターサービスへの需要が急速に高まっています。

在宅ペットケアにおける“信頼課題”の解決

一方で、自宅に他人を入れるペットシッターには「信頼」「安全」「プライバシー」に関する課題があります。

Fluv（フラブ）はこれらの課題に対し、日本ペットシッター協会とも連携し、以下の仕組みを構築しています：

安心・透明性・プライバシー保護

- 保有資格・認定の確認- 資格取得のための支援- 身分証明書確認・推薦状チェック- 面接による厳格な審査、及び研修- 利用者レビューの透明化

Fluv（フラブ）は以下に基づく安心・安全な仕組みを導入しています：

ゴールデンウィーク特別キャンペーン

- 実利用に基づく透明なレビュー制度- 自宅カメラ設置によるリアルタイム見守り- 鍵の厳格な受け渡し・複製禁止ルール- ユーザー情報の厳重なプライバシー保護- 100%クオリティ保証制度- 事前打ち合わせ無料（Meet & Greet）- 1回2,000円～のペットケアサービス

AIマッチングにより、数分で最適なシッターを予約可能です。

AIによる多言語対応

外国人居住者の増加に伴い、Fluv（フラブ）はAIによる多言語コミュニケーション機能を導入。

日本人シッターと外国人利用者の間の言語の壁を解消し、よりグローバルな利用環境を実現しています。

大手企業・団体との連携

社会的インパクト

- ANA Pocket- 日本ペットシッター協会

Fluv（フラブ）は社会課題の解決にも取り組んでいます：

主なインパクト指標

創業者について

- 100匹以上の保護・里親支援- 150件以上の預かりボランティア支援実績- 保護犬・猫の情報発信で100万回以上の閲覧数- 97.6% 女性 - 女性の経済的自立支援- 17.1% 資格保有者（獣医・トリマー・ケア関連）- 12.2% 保護施設・ボランティア経験者- シニア層の参画（51～66歳）- 29.3% 主婦層の収入機会創出- 17.1% 25歳以下の若年層- 外国人対応（英語対応可能なサービス）- 山本広美- 保護猫ボランティア活動を行う動物福祉支持者であり、愛犬・くるみ（Kurumitaan）の“ママ”としても知られる。Instagramでは約12万人のフォロワーを持ち、日常的に保護猫や愛犬との暮らしを発信している。- Candace Chen - Forbes Asia 30 Under 30選出の連続起業家。2019年に台湾へ移住した、カリフォルニア出身の連続起業家であり、テクノロジーと社会課題解決を融合した事業を複数手がけている。

日台の連携により、テクノロジーと動物福祉を融合した新しいペットケアモデルを構築しています。

今後の展望

Fluv Japanは今後もネットワークと技術を拡大し、すべてのペットが安心して暮らせる社会の実現を目指します。

会社概要

会社名：FluvJapan株式会社

代表者：代表取締役 山本廣美

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目4-16

URL：https://www.fluv.com/jp/ja

詳細情報やサービスのご予約は、https://www.fluv.com/jp/ja をご覧ください。

メディアお問い合わせ先：

service_jp@fluv.com

03-6820-3517