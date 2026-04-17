「ある日、お姫様になってしまった件について」の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

「ある日、お姫様になってしまった件について」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4571

【注文受付期間】

・2026年4月17日(金)18:00～5月19日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカンバッジ(ランダム)

価格：660円（税込）

種類数：全15種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード(ランダム)

価格：660円（税込）

種類数：全20種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム)

価格：825円（税込）

種類数：全20種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全8種

ミニアクリルアート

価格：各2,640円（税込）

種類数：全3種

マルシェバッグ

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

箔押し風ポストカードセット

価格：2,860円（税込）

種類数：全1種

※13枚入り

キャンディ缶

価格：1,320円（税込）

種類数：全1種

グラスマグカップ

価格：2,200円（税込）

種類数：全1種

メモリアルアート

価格：各16,500円（税込）

種類数：全3種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4571

【注文受付期間】

・2026年4月17日(金)18:00～5月19日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)Spoon / CARROTOON、Plutus



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売