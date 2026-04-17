ターボエキスパンダー市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ターボエキスパンダー市場の将来動向と機会分析 - 2025年～2035年」と題する市場調査レポートの発表を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
世界のターボエキスパンダー市場（エクスパンションタービン市場とも呼ばれる）は、エネルギー回収および産業用ガス処理分野における専門性の高い重要なセグメントを構成しています。これらの高度な装置は、高圧ガスを機械エネルギーへ変換し、コンプレッサーや発電機の駆動に利用されるため、極低温プロセス、天然ガス液化、石油化学操作、発電施設において不可欠な存在となっています。
従来のエネルギーを消費するタービンとは異なり、ターボエキスパンダーは膨張ガスからエネルギーを回収し、圧力低減と電力回収という二重の利点を提供します。産業界が運用効率の向上、カーボンフットプリント削減、エネルギー転換の取り組みを加速させる中で、ターボエキスパンダーは現代の産業インフラの中核的存在となりつつあります。本レポートでは、市場規模の詳細な数値評価ではなく、定性的な成長要因と課題に焦点を当て、市場ダイナミクス、セグメンテーション、競争環境の戦略的分析を提供しています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/176
世界のターボエキスパンダー市場に関する調査によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.8%で成長し、2035年末までに市場規模は622億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は379億8,000万米ドルでした。
ターボエキスパンダー市場は中程度に集約された構造を持ち、少数のグローバル企業が大きな市場シェアを占める一方、地域プレイヤーも各国内市場で強固な地位を維持しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347267/images/bodyimage1】
世界市場シェア分布
アジア太平洋：世界市場の約35%を占める最大市場で、中国、インド、東南アジアにおける急速な工業化とLNGインフラ拡張が牽引しています。
欧州：約30%の市場シェアを占め、ドイツ、フランス、イタリアを中心に、化学処理および産業ガス用途からの需要が強いのが特徴です。
北米：約23%の市場シェアを占め、成熟した天然ガス処理インフラとシェールガス開発が特徴です。
主な成長要因
A. LNGインフラの急速な拡大
ターボエキスパンダー市場の主な推進要因は、液化天然ガス（LNG）産業の急成長です。ターボエキスパンダーはLNG液化時のエネルギー回収を最適化し、余剰圧力エネルギーを機械動力へ変換することで、エネルギー消費を大幅に削減します。国際エネルギー機関（IEA）によると、各国が石炭からよりクリーンなエネルギーへ移行する中で、世界のLNG需要は2025年まで年率3.5%で成長すると予測されています。
主要なLNG拡張プロジェクトが需要を直接押し上げています。例えば、QatarEnergyは2027年までにLNG生産能力を年間1億2,600万トンへ拡大する計画であり、ターボエキスパンダー供給企業にとって大きな機会となります。同様に、世界最大のLNG輸出国である米国では、ガルフコースト沿いで液化能力の増強が続いており、新規設備およびアフターサービスの需要を支えています。
世界のターボエキスパンダー市場（エクスパンションタービン市場とも呼ばれる）は、エネルギー回収および産業用ガス処理分野における専門性の高い重要なセグメントを構成しています。これらの高度な装置は、高圧ガスを機械エネルギーへ変換し、コンプレッサーや発電機の駆動に利用されるため、極低温プロセス、天然ガス液化、石油化学操作、発電施設において不可欠な存在となっています。
従来のエネルギーを消費するタービンとは異なり、ターボエキスパンダーは膨張ガスからエネルギーを回収し、圧力低減と電力回収という二重の利点を提供します。産業界が運用効率の向上、カーボンフットプリント削減、エネルギー転換の取り組みを加速させる中で、ターボエキスパンダーは現代の産業インフラの中核的存在となりつつあります。本レポートでは、市場規模の詳細な数値評価ではなく、定性的な成長要因と課題に焦点を当て、市場ダイナミクス、セグメンテーション、競争環境の戦略的分析を提供しています。
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世界のターボエキスパンダー市場に関する調査によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.8%で成長し、2035年末までに市場規模は622億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は379億8,000万米ドルでした。
ターボエキスパンダー市場は中程度に集約された構造を持ち、少数のグローバル企業が大きな市場シェアを占める一方、地域プレイヤーも各国内市場で強固な地位を維持しています。
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世界市場シェア分布
アジア太平洋：世界市場の約35%を占める最大市場で、中国、インド、東南アジアにおける急速な工業化とLNGインフラ拡張が牽引しています。
欧州：約30%の市場シェアを占め、ドイツ、フランス、イタリアを中心に、化学処理および産業ガス用途からの需要が強いのが特徴です。
北米：約23%の市場シェアを占め、成熟した天然ガス処理インフラとシェールガス開発が特徴です。
主な成長要因
A. LNGインフラの急速な拡大
ターボエキスパンダー市場の主な推進要因は、液化天然ガス（LNG）産業の急成長です。ターボエキスパンダーはLNG液化時のエネルギー回収を最適化し、余剰圧力エネルギーを機械動力へ変換することで、エネルギー消費を大幅に削減します。国際エネルギー機関（IEA）によると、各国が石炭からよりクリーンなエネルギーへ移行する中で、世界のLNG需要は2025年まで年率3.5%で成長すると予測されています。
主要なLNG拡張プロジェクトが需要を直接押し上げています。例えば、QatarEnergyは2027年までにLNG生産能力を年間1億2,600万トンへ拡大する計画であり、ターボエキスパンダー供給企業にとって大きな機会となります。同様に、世界最大のLNG輸出国である米国では、ガルフコースト沿いで液化能力の増強が続いており、新規設備およびアフターサービスの需要を支えています。