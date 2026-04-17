【サステナビリティに関する調査】サステナビリティに関心がある層は4割台半ば。SDGsの中で重要だと思うものは「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」が各4割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■サステナビリティに関心がある層は4割台半ば。サステナビリティ重視企業であることが、商品への興味・関心に影響する層は3割強

■SDGsの中で重要だと思うものは「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」が各4割強、「気候変動に具体的な対策を」が4割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、4回目となる『サステナビリティ（持続可能性）』に関するインターネット調査を2026年3月1日～7日に実施しました。

サステナビリティへの関心や認知、SDGsやエシカル消費などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1766_1_25ddafacc0d635d0b533b3807a7fd0da.jpg?v=202604170451 ]◆サステナビリティへの関心度

サステナビリティに関心がある層は、「関心がある」「まあ関心がある」を合わせて4割台半ばです。

男性では70代、女性では10・20代や60～70代で各50％台となっています。

一方、関心がない層（「あまり関心がない」「関心がない」の合計）は3割弱、男女とも30代で比率がやや高くなっています。

◆サステナビリティに関連する事柄の認知

サステナビリティに関連する事柄の中で、内容を知っていることは（複数回答）、「SDGs」が67.5％、「カーボンニュートラル」が44.0％、「フェアトレード」「ダイバーシティ」が各30％台となっています。

◆SDGsの中で重要だと思うもの

SDGsの中で重要だと思うものを聞いたところ（複数回答）、「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」が各4割強、「気候変動に具体的な対策を」が38.3％です。

多くの項目で女性の比率が高く、特に「安全な水とトイレを世界中に」「気候変動に具体的な対策を」は男女差が顕著です。また、高年代層で高い項目も目立ち、中でも「気候変動に具体的な対策を」は年代差が大きくなっています。

『人や国の不平等をなくそう』『平和と公正をすべての人に』を最関心事として挙げた層では、他の16項目を選択する比率も高い傾向にあります。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆エシカル消費の観点で行っていること

エシカル消費の観点で行っていることがある人は7割強です。

行っていることは（複数回答）、「食品ロスを減らす」が49.1％、「エコバッグを使う、レジ袋は使わない」が43.5％、「地産地消」が27.0%となっています。

「地産地消」「食品ロスを減らす」「使い捨て製品やプラスチック製品、過剰包装製品などは買わない」「省エネや節電・節水などを心がけた生活をする」「エコバッグを使う、レジ袋は使わない」は、女性高年代層で比率が高くなっています。

◆商品への興味・関心におけるサステナビリティ重視の影響度

サステナビリティを重視する企業・ブランドであることが、商品への興味・関心に影響するかを聞きました。

影響する層は、「とても影響する」「やや影響する」を合わせて3割強です。女性60～70代で比率が高くなっています。

影響しない層（「ほとんど影響しない」「あまり影響しない」の合計）は3割、男性30～50代や女性30代でやや高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆サステナビリティや企業の取り組みなどについて普段感じていること（全3,952件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1766_2_1f9a695095a0126ac136988aad802e2b.jpg?v=202604170451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1766_3_0a584e8aa26f598e2d90eb7a5cd425a6.jpg?v=202604170451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。