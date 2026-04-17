日本初* ヤングタイマー車×ドライブインシアターを融合したカーフェス『ROMANTIC CARS』5月16日 大磯ロングビーチで開催

株式会社tokyo basic car club

株式会社 tokyo basic car club（代表：南部翔也/本社：東京都世田谷区、以下TBCC）は、2026年5月16日（土）、神奈川県大磯町の大磯ロングビーチにて、“そのクルマじゃなきゃだめだった”理由を持つオーナーたちが集まるカーフェス「ROMANTIC CARS」を開催いたします。

本イベントは、ヤングタイマー車を中心にドライブインシアターを併設した国内初*の試みとして企画され、車のスペックやグレードではなく、「なぜそのクルマを選んだのか」という個人の物語を共有する新しいカーカルチャーイベントです。



近年、レコードやフィルムカメラ、機械式時計などに代表されるように、スペックではなく体験や物語でモノを選ぶ価値観が再評価されています。クルマにおいても同様に、「なぜそのクルマを選んだのか」という個人のストーリーを重視する動きが若い世代を中心に広がっている一方で、そうした価値観を語り合える場はまだ多くありません。TBCCはこの課題意識を背景に、「単にクルマと人を集めるだけではない」新しいカーミーティングのかたちとしてROMANTIC CARSを企画しました。



参加車両200台以上、来場者200～300名を想定しており、すでに100台以上の参加エントリーが集まっています。

株式会社J-WAVEの後援のもと、ATOTO日本代理店・Vinland日本代理店、トヨタ・コニック・プロ株式会社、株式会社モデスタ、株式会社RATELWORKS、株式会社SAMANSA、株式会社グッドワン本州AIS、株式会社巴製作所が協賛・出展として参加します。

■ イベント概要

イベント名 ：ROMANTIC CARS

開催日時 ：2026年5月16日（土）11:00～16:00

会場 ：大磯ロングビーチ 第一駐車場（神奈川県中郡大磯町国府本郷）

参加規模 ：参加車両200台以上 / 来場者200～300名想定

参加方式 ：事前エントリー制・電子チケット（不正転売禁止）

主催 ：株式会社 tokyo basic car club

後援 ：株式会社J-WAVE

協賛 ：ATOTO日本代理店・Vinland日本代理店 / トヨタ・コニック・プロ株式会社/

株式会社モデスタ/ 株式会社RATELWORKS / 株式会社SAMANSA /

株式会社グッドワン本州AIS / 株式会社巴製作所

公式チケット：https://romantic-cars.peatix.com/

■ イベントコンセプト

「クルマは移動手段ではなく、ロマンの象徴である」

ROMANTIC CARSは、1980年代～2000年代前半のいわゆる“ヤングタイマー車”を中心に、“そのクルマじゃなきゃだめだった”理由を持つオーナーたちが集まるカーフェスです。参加条件はスペックやグレードではなく、「なぜそのクルマを選んだのか」という個人の物語に重きを置いています。会場では、性能や数値ではなく、クルマにまつわる個人の物語・美意識・人生観を語り合うことを奨励します。

さらに本イベントでは、愛車と一体になって楽しむ昼間のドライブインシアターやリアルタイム更新されるデジタルZINEなどの体験型コンテンツを組み合わせることで、従来のカーミーティングの延長線上にありながら、その進化形として“クルマと過ごす時間そのもの”を楽しむ新しいイベント体験を提案します。

■ 当日コンテンツ

【昼間のドライブインシアター】

世界の国際映画祭で選出された作品を含むクルマ・モータースポーツ関連ショート映画（10～15作品予定）を上映します。長編映画ではなくショート映画という形式を採用することで、上映に集中するだけでなく、愛車と過ごす時間の延長として自然に映画体験を楽しめる構成としています。「移動手段としてのクルマ」ではなく「過ごす空間としてのクルマ」を体験するためのコンテンツとして設計された、クルマで集まるイベントならではの“昼間のドライブインシアター”企画です。

上映作品は、日本発のショート映画配信プラットフォームSAMANSAがセレクト。若いクリエイターによる多様な映画表現を通じて、クルマとカルチャーが交差する場としてのイベント体験を拡張します。来場者には初月無料クーポンを配布予定です。

※車内・車外どちらでも観賞可能

【お土産チェキ付き・オーナー＆カースナップ】

車と、その車を選んだオーナーをセットで撮影。「スペックではなく物語が写る写真」として記録され、参加者にはチェキを記念として配布します。

【デジタルZINE】

当日のスナップ写真を30分ごとにリアルタイム更新するデジタルアーカイブを制作。

イベントを通して“ロマン”が詰まった一冊の誌面が完成していく体験を提供します。

QRコードで会場からいつでもアクセス可能。

【物販ブース・フードトラック】

会場にはイベントにあわせてセレクトされた物販ブースやフードトラックが並び、湘南・大磯ロングビーチのロケーションの中でクルマとともに過ごす時間を楽しめる滞在型イベントとして展開します。

【LAND CRUISERの思想に触れる公式コレクション展示】

TOYOTA「LAND CRUISER」の思想や世界観をライフスタイルプロダクトとして展開する公式コレクション「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」の展示・販売を実施します。

スペックや年式だけでは語れない“クルマとともに過ごす時間”の価値を体現してきたLAND CRUISERの文化に触れることで、本イベントが掲げる「物語でクルマを語る」というテーマとも接続する体験を提供します。

【アウトドアギアブランド RATELWORKS ブース】

アウトドアギアブランドのRATELWORKSがブースを出展。テント展示のほか、ハズレなしのガチャポンや抽選会を実施します。

当日の会場備品（テント・タープ・チェア・テーブル等）も同ブランドが全面提供し、“クルマと過ごす時間”そのものを楽しむイベント空間を演出します。

【愛車と長く付き合うためのメンテナンス体験】

水素を活用したエンジンクリーニング技術を提供するグッドワン本州AISによる施工実演を実施します。普段見ることのできないエンジン内部のクリーニング工程を間近で体感できるほか、通常15,000円の施工を来場者限定価格10,000円で提供予定。愛車と長く付き合っていくためのメンテナンス体験として楽しめるコンテンツです。

【愛車の記憶を持ち帰る刻印体験】

金属加工メーカーの巴製作所によるオリジナルキーホルダー刻印体験を実施します。イベントロゴを刻印した記念仕様のキーホルダーをその場で制作できる参加型コンテンツとして、クルマと過ごした一日を形として持ち帰る体験を提供します。200個以上を用意する予定です。



【プロ仕様カーケア製品の体験＆販売】

高品質ガラスコーティングブランド「Modesta（モデスタ）」のブースでは、同ブランドのメンテナンスラインとして展開されるカーケア製品を紹介。欧州発カーケアブランド「AENSO」のカーシャンプー販売に加え、撥水メンテナンス剤「M1SHOT」のサンプリングも実施し、愛車と長く付き合うための日常ケアを体験できる機会を提供します。

■ 主催者について

tokyo basic car club（TBCC）は、「日本のカーカルチャーのエンジンになる。」をパーパスに掲げる東京発のモビリティカルチャーコミュニティ。1980年代～2000年代前半の“ヤングタイマー車”を中心としたコミュニティとして国内有数の規模を持ち、若い世代を中心に支持を集めています。個人売買仲介サポート・YouTube/Instagramメディア・マーケティング事業・クリエイティブ制作を通じて、新しいカーカルチャーの創出を行っています。

近年、スペックや性能ではなく“なぜそのクルマを選んだのか”という価値観で語り合える場が少ないという課題意識から、「単にクルマと人を集めるだけではない」新しいカーミーティングのかたちとして『ROMANTIC CARS』を企画。



* ヤングタイマー車を中心としたカーミーティングに昼間のドライブインシアターを併設した形式として（TBCC調べ）