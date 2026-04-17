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九州地方5店舗目、鹿児島県に念願の初出店！「ORIHICA イオンモールKAGOSHIMA BAY店」オープン
〜未出店エリアへの出店によりさらなるブランド認知拡大を図る〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年4月24日(金)にリニューアルオープンするショッピングモール「イオンモールKAGOSHIMA BAY」の2階に、「ORIHICA イオンモールKAGOSHIMA BAY店」を出店します。九州地方では5店舗目、鹿児島県においては念願の初出店となり、ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ります。
■鹿児島県に初出店！新規客層の開拓と九州エリアでのブランド認知拡大を目指す
この度ORIHICAが出店する「イオンモールKAGOSHIMA BAY」は、錦江湾が隣接する立地特性を活かし、「地域・人・モノ・文化が交差し、次へとつながる場所へ」をコンセプトとして2026年4月24日(金)にリニューアルオープンします。食料品・衣料品・くらしの品・化粧品の新規売場・商品の導入や配置の見直しなど、地域のお客様がより快適に、居心地よく過ごせる空間を提供します。施設は開業時よりファミリー層の回遊性が高く、ビジネス・ビジカジウェアの需要はもちろん、入学・入社などのセレモニー需要も多くあります。また、鹿児島市南部から指宿・南九州市までを網羅する約75万人の広域商圏を抱える県内随一の集客拠点でもあります。今回の出店は、南九州エリアにおけるブランド認知拡大を図るとともに、九州エリア全体のドミナント戦略を加速させる重要なフラッグシップとしての役割を担っています。
本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出します。また、オンライン上の在庫でショッピングが可能で、倉庫から直接自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しています。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催。お客様のニーズに最大限対応し、ショッピングを楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。
ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、未出店地域への出店を強化しブランド認知拡大を目指します。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＡＯＫＩ （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年4月24日(金)にリニューアルオープンするショッピングモール「イオンモールKAGOSHIMA BAY」の2階に、「ORIHICA イオンモールKAGOSHIMA BAY店」を出店します。九州地方では5店舗目、鹿児島県においては念願の初出店となり、ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ります。
■鹿児島県に初出店！新規客層の開拓と九州エリアでのブランド認知拡大を目指す
この度ORIHICAが出店する「イオンモールKAGOSHIMA BAY」は、錦江湾が隣接する立地特性を活かし、「地域・人・モノ・文化が交差し、次へとつながる場所へ」をコンセプトとして2026年4月24日(金)にリニューアルオープンします。食料品・衣料品・くらしの品・化粧品の新規売場・商品の導入や配置の見直しなど、地域のお客様がより快適に、居心地よく過ごせる空間を提供します。施設は開業時よりファミリー層の回遊性が高く、ビジネス・ビジカジウェアの需要はもちろん、入学・入社などのセレモニー需要も多くあります。また、鹿児島市南部から指宿・南九州市までを網羅する約75万人の広域商圏を抱える県内随一の集客拠点でもあります。今回の出店は、南九州エリアにおけるブランド認知拡大を図るとともに、九州エリア全体のドミナント戦略を加速させる重要なフラッグシップとしての役割を担っています。
本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出します。また、オンライン上の在庫でショッピングが可能で、倉庫から直接自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しています。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催。お客様のニーズに最大限対応し、ショッピングを楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。
ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、未出店地域への出店を強化しブランド認知拡大を目指します。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＡＯＫＩ （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com