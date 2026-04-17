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東洋大学3年生を対象に、『就活キックオフ・フェス2026』開催！〜主体的に未来を切り拓く“主活力”を養うキャリア支援の一環として4月4日に実施〜
東洋大学（東京都文京区／学長・矢口悦子）では、本格的に就職活動をスタートする3年生の学生を対象に、自身のキャリアを深く考え、将来への解像度を高めてもらうことを目的に、初の『就活キックオフ・フェス2026』を本学白山キャンパスで4月4日（土）に開催しました。本イベントでは、大学全体で学生の就職活動を応援するため、学長・矢口悦子から学生に向けエールを送りました。また、本学卒業生でカルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）執行役員CHRO 人事・総務本部 本部長・人見泰正様（経営学部経営学科1990年卒業）とIndeed Japan株式会社が運営する就職活動準備サイト『リクナビ』を担当するリクナビ副編集長・中川裕貴様、依田侑香里様をゲストにお招きし、講演やワークショップを実施しました。
「就活キックオフ・フェス2026」に参加し、就職活動への決意を新たにした東洋大学の学生
東洋大学では、「Empower You ひとりにしない。ともに歩もう。」というメッセージを掲げ、学生一人ひとりに丁寧に寄り添い、学生自身が納得できる進路選択へと導く伴走型のキャリア支援に取り組んでいます。その上で、“主活力（しゅかつりょく）”、すなわち自ら考え、自ら選び、自ら方向性を決めて行動できる力の育成に力を入れており、本イベントもその一環として開催しました。
東洋大学就職・キャリア支援特設サイト：https://www.toyo.ac.jp/campuslife/career/
◆東洋大学『就活キックオフ・フェス2026』開催リポート
＜学長・矢口からのメッセージ＞
学長の矢口は、「今年度、東洋大学は開学以来初の画期的な試みとして『新しい学年暦』とそれに伴う『T-weeks』を導入しました。皆さん各々の可能性を広げるために、課外活動や海外留学など新たな挑戦をしてほしいと思います。そうした学びのプランのひとつとして、インターンシップ等も適切に活用してほしいと期待しています。」と学生にエールを送りました。
＜カルビー株式会社 人見様とリクナビ中川様のお話、ワークショップの内容について＞
本学の卒業生でカルビー株式会社の人事を担当されている人見様に登壇いただきました。東洋大学の卒業生だからこそ語れる学生時代のエピソードを交えながら、等身大のアドバイスをいただきました。 人見様からは、「やるべき時にやるべきことを全力でやること」「自分の価値は自分で決めるものであり、偏差値ではない。決して自分たちのことを過小評価する必要はない」という熱い激励をいただきました。また、企業が求める人物像として「素直さ」の重要性を強調され、「東洋大生にはその素直さという武器がある。自信をもっていい。皆には十分な能力がある」と語られました。さらに、インターンシップについても「まずはやってみることが大切。その積み重ねが成長に繋がる」と、一歩踏み出すことの大切さを説かれました。
カルビー株式会社執行役員CHRO人事・総務本部長 人見泰正様（本学卒業生）
アプリでワークを行う参加学生
本イベント終了後に参加学生659人に実施したアンケートでは、「なんとなく不安だった就活が、何をすべきか明確になったことで『楽しみ』に変わりました。」いう意識の変化や、「企業の大きさに関係なくエントリーや応募をしてみようと前向きな気持ちになりました。」「人事責任者というお立場ながら、非常に謙虚なお話ぶりに親しみを感じ、カルビー株式会社という企業自体に強い興味を抱いた」といった前向きな声が多数寄せられました。また、「素直さを大切に、自分が大学生活で一生懸命やってきたことを伝えられるよう準備したい」という自己研鑽への意欲も見られました。
◆多様な学びの機会の創出するための学年歴「13+2」導入について
本学では2026年度から、オンデマンド授業などを取り入れるかたちで学修時間数を確保しつつ、各学期の通常授業期間を従来の15週間から13週間へと改訂しました。これにより生まれた時間を、各学期の開始前に新設する「T-Weeks」、そして夏セッション（夏季休暇）の拡大に充てます。これにより、海外留学やインターンシップ、ボランティア、課外活動などに取り組みやすくなります。カリキュラム（正課）の学びと、課外活動で得られる多様な経験・学びの両輪で、「総合知」＝「物事を多面的に深く考え、自分と他者の持つ知を重ね合わせて、総合的に判断をする力をもたらす知」を育むことを目的としています。 このたびの『就活キックオフ・フェス2026』は、この「T-Weeks」の期間を活用した全学的な取り組みです。
学年暦改訂「13＋2」、T-Weeksについて
▶https://www.toyo.ac.jp/academics/improve/attempt/13_2/
東洋大学の「総合知」教育について
▶https://www.toyo.ac.jp/news/20250402-17216.html
『就活キックオフ・フェス 2026』開催概要
日時：2026年4月4日（土）12：00〜13：15
場所：東洋大学白山キャンパス 5号館地下2階 井上円了ホール
対象：全学部の3年生
プログラム：
・開会のあいさつ／就職・キャリア支援部 部長 前田 孝
・学長 矢口悦子から学生へメッセージ
・企業トークセッション／カルビー株式会社 執行役員CHRO 人事・総務本部 本部長 人見 泰正様
・ワークショップ／Indeed Japan株式会社 リクナビ副編集長中川 裕貴様・依田 侑香里様
・企業ムービー上映（株式会社博報堂プロダクツ、ユニ・チャーム株式会社、アニメイト株式会社）
▼本件に関する問い合わせ先
東洋大学 総務部広報課
03-3945-7571
mlkoho@toyo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
東洋大学では、「Empower You ひとりにしない。ともに歩もう。」というメッセージを掲げ、学生一人ひとりに丁寧に寄り添い、学生自身が納得できる進路選択へと導く伴走型のキャリア支援に取り組んでいます。その上で、“主活力（しゅかつりょく）”、すなわち自ら考え、自ら選び、自ら方向性を決めて行動できる力の育成に力を入れており、本イベントもその一環として開催しました。
東洋大学就職・キャリア支援特設サイト：https://www.toyo.ac.jp/campuslife/career/
◆東洋大学『就活キックオフ・フェス2026』開催リポート
＜学長・矢口からのメッセージ＞
学長の矢口は、「今年度、東洋大学は開学以来初の画期的な試みとして『新しい学年暦』とそれに伴う『T-weeks』を導入しました。皆さん各々の可能性を広げるために、課外活動や海外留学など新たな挑戦をしてほしいと思います。そうした学びのプランのひとつとして、インターンシップ等も適切に活用してほしいと期待しています。」と学生にエールを送りました。
＜カルビー株式会社 人見様とリクナビ中川様のお話、ワークショップの内容について＞
本学の卒業生でカルビー株式会社の人事を担当されている人見様に登壇いただきました。東洋大学の卒業生だからこそ語れる学生時代のエピソードを交えながら、等身大のアドバイスをいただきました。 人見様からは、「やるべき時にやるべきことを全力でやること」「自分の価値は自分で決めるものであり、偏差値ではない。決して自分たちのことを過小評価する必要はない」という熱い激励をいただきました。また、企業が求める人物像として「素直さ」の重要性を強調され、「東洋大生にはその素直さという武器がある。自信をもっていい。皆には十分な能力がある」と語られました。さらに、インターンシップについても「まずはやってみることが大切。その積み重ねが成長に繋がる」と、一歩踏み出すことの大切さを説かれました。
カルビー株式会社執行役員CHRO人事・総務本部長 人見泰正様（本学卒業生）
アプリでワークを行う参加学生
本イベント終了後に参加学生659人に実施したアンケートでは、「なんとなく不安だった就活が、何をすべきか明確になったことで『楽しみ』に変わりました。」いう意識の変化や、「企業の大きさに関係なくエントリーや応募をしてみようと前向きな気持ちになりました。」「人事責任者というお立場ながら、非常に謙虚なお話ぶりに親しみを感じ、カルビー株式会社という企業自体に強い興味を抱いた」といった前向きな声が多数寄せられました。また、「素直さを大切に、自分が大学生活で一生懸命やってきたことを伝えられるよう準備したい」という自己研鑽への意欲も見られました。
◆多様な学びの機会の創出するための学年歴「13+2」導入について
本学では2026年度から、オンデマンド授業などを取り入れるかたちで学修時間数を確保しつつ、各学期の通常授業期間を従来の15週間から13週間へと改訂しました。これにより生まれた時間を、各学期の開始前に新設する「T-Weeks」、そして夏セッション（夏季休暇）の拡大に充てます。これにより、海外留学やインターンシップ、ボランティア、課外活動などに取り組みやすくなります。カリキュラム（正課）の学びと、課外活動で得られる多様な経験・学びの両輪で、「総合知」＝「物事を多面的に深く考え、自分と他者の持つ知を重ね合わせて、総合的に判断をする力をもたらす知」を育むことを目的としています。 このたびの『就活キックオフ・フェス2026』は、この「T-Weeks」の期間を活用した全学的な取り組みです。
学年暦改訂「13＋2」、T-Weeksについて
▶https://www.toyo.ac.jp/academics/improve/attempt/13_2/
東洋大学の「総合知」教育について
▶https://www.toyo.ac.jp/news/20250402-17216.html
『就活キックオフ・フェス 2026』開催概要
日時：2026年4月4日（土）12：00〜13：15
場所：東洋大学白山キャンパス 5号館地下2階 井上円了ホール
対象：全学部の3年生
プログラム：
・開会のあいさつ／就職・キャリア支援部 部長 前田 孝
・学長 矢口悦子から学生へメッセージ
・企業トークセッション／カルビー株式会社 執行役員CHRO 人事・総務本部 本部長 人見 泰正様
・ワークショップ／Indeed Japan株式会社 リクナビ副編集長中川 裕貴様・依田 侑香里様
・企業ムービー上映（株式会社博報堂プロダクツ、ユニ・チャーム株式会社、アニメイト株式会社）
▼本件に関する問い合わせ先
東洋大学 総務部広報課
03-3945-7571
mlkoho@toyo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/