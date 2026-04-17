シェアサイクルサービス『チャリチャリ』、熊本地震10年の節目に、菊陽町と「大規模災害に伴う職員参集訓練」を実施

チャリチャリ株式会社

シェアサイクルサービス『チャリチャリ』を運営するチャリチャリ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役:家本賢太郎、以下「チャリチャリ」)は、熊本県菊陽町と連携し、2026年4月16日(木)に、災害時におけるシェアサイクル活用の有効性を検証するため、職員参集訓練を共同実施いたしました。大規模災害に伴う公共交通機関の停止を想定した訓練で、熊本地震発生から10年という節目に、チャリチャリでは行政と連携し、災害発生時のシェアサイクル活用について検討を加速してまいります。

■ 実施の背景と目的

2016年4月に発生した熊本地震から10年が経過し、防災体制の強化・再点検が進む中、大規模災害による公共交通機関の寸断は、行政の初動対応を左右する重要な課題です。災害時における交通機能の保持は、シェアサイクルの社会的意義の一つとしても期待されるところです。

この度、菊陽町とチャリチャリは、鉄道やバスが利用できない状況下での職員の確実な移動手段として、シェアサイクルの有効性を検証するため、災害訓練を実施いたしました。

1. 公共交通機関の停止を想定した職員参集訓練

■ 災害訓練の内容

大規模災害に伴い公共交通機関が停止したシナリオに基づき、職員が実際にシェアサイクルをはじめ、徒歩やバイクで、自宅から役場までの移動を行い、移動経路や所要時間、経路上の被害状況の確認を行う訓練を実施しました。

今回、災害用専用コードでアプリから解錠する方法を用い、運用手順などを確認するとともに、渋滞など道路状況の混乱が想像される状況下でも、シェアサイクルが職員の確実な移動を確保し、初動体制の早期立ち上げに寄与する有効性を確認しました。

2. 職員への自転車交通ルール・安全利用講習の実施

訓練に先立ち、災害時のみならず、平時からの自転車安全利用の啓発、職員の交通安全意識の向上を図ることを目的に事前講習会を開催しました。

【講習内容】

- 自転車の交通反則通告制度(青切符制度)- 基本的な自転車の交通ルールとマナー- ヘルメット着用の啓発- チャリチャリの利用方法とアプリ基本操作■ 災害時シェアサイクル活用の体制構築に向けて

本訓練の結果を基に、職員による避難所巡回や物資運搬等の災害支援活動、道路被災状況把握のための走行データ活用などを視野に、チャリチャリでは災害時のシェアサイクル活用の体制構築に向けて、行政と連携し検討を加速してまいります。

■ Charichari(チャリチャリ)について

「チャリチャリ」は、スマートフォンアプリで専用の赤い自転車の鍵をあけ、かんたんにご利用いただけるシェアサイクルサービスです。ベーシックは1分6.5円、電動アシスト自転車は1分20.5円でご利用いただけ、いつでもどこでも、乗りたいときにすぐ利用できる体験の提供を目指しています。

福岡では2018年2月にサービスを開始し、累計4,400万回以上のご利用をいただくまでに成長いたしました。

これまでに福岡(福岡市・那珂川市・志免町・粕屋町)、名古屋市、東京都、熊本(熊本市・菊陽町)、福岡県久留米市、三重県桑名市、佐賀県佐賀市、熊本県天草市、京都市・滋賀県大津市の9エリアで展開しております。

1分単位の料金設定や、手軽に使えるアプリ仕様から各エリアにて「ちょっとそこまで」の日常的な移動を中心にご利用いただいております。

■チャリチャリオリジナル自転車用ヘルメット

バックやリュックに簡単に収納でき持ち運びが容易で、かつ、製品安全協会が定めたSG基準の認証を取得した安全性の高いヘルメットを、チャリチャリや自転車を日頃ご利用の皆さまにお届けできるよう、公式オンラインストアで販売中です。

通勤通学のスーツからカジュアルな服にも似合う落ち着いたカラーに、さりげなくチャリチャリの可愛いロゴマークが施されたデザインのヘルメットです。チャリチャリライドチケットの購入特典付きです。

ヘルメットの売上は、チャリチャリが行う安全啓発や安全教育の活動資金として活用し、安心安全を育むまちづくりの実現に取り組んでいます。

オンラインストア ： https://charichari-online.stores.jp/

■CharichariのWeb・SNS情報

【Charichari (チャリチャリ)】

https://charichari.bike

【公式アカウント】

X (旧Twitter) ： https://twitter.com/charichari_bike

Instagram ： https://instagram.com/charichari_bike

TikTok：https://www.tiktok.com/@charichari_official

■Charichari(チャリチャリ)ではポートオーナーを募集中です

店舗やオフィスの軒先・駐車場の一部など、あなたがお持ちの未活用スペースをチャリチャリのポートとして活用しませんか。チャリチャリのポートは、自転車5台以上の小さなスペースから設置できます。普段使われていない場所を、新しい価値として活用しましょう。

【ポートオーナー募集詳細】

https://charichari.bike/portowner