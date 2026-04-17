株式会社オフィスバスターズ左よりコクヨ製 ワークチェア 「ing Cloud（イング クラウド）」 ライトグレー／サンオレンジ、ピートグレー／ブラック

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当社」）は、関西支社にて、コクヨ製の最新ワークチェア「ing Cloud（イング クラウド）」を新入荷しましたので、ご案内いたします。

ing Cloudは、2025年12月に発売された最新モデルです。従来のオフィスチェアにはない新しい座り心地を追求した高機能チェアで、法人様のオフィス入れ替えやレイアウト変更・新規導入はもちろん、快適性にこだわってチェアを選びたい個人のお客様にもおすすめの一脚です。

■商品参照URL：

ライトグレー／サンオレンジ

https://www.officebusters.com/items/580649

ピートグレー／ブラック

https://www.officebusters.com/items/581050

■ ing Cloud（イング クラウド）とは

ing Cloudは、コクヨが提案する新感覚のオフィスチェアです。さまざまな体格や姿勢に自然にフィットし、身体に高い圧力がかかる部分を分散させることで、浮遊感のある快適な座り心地を実現しています。

また、身体の動きに合わせて椅子が柔軟に追随する構造を採用しており、長時間の執務でも快適性を保ちやすい点が特長です。

■ 商品の主な特長

1）3Dウルトラオートフィット

さまざまな体格・姿勢に自然とフィットし、従来のオフィスチェアに比べてより広い面積で身体を支えることで、高い圧力がかかる部分を分散させます。長時間座っても負担を感じにくい、新しい座り心地を体感できる設計です。

2）トリプルグライディング

座面下、背もたれ、肘パッド下の3か所にグライディング機能を搭載。身体の動きに合わせて椅子が柔軟に可動することで、あらゆる姿勢や細かな動きにも追随しやすい構造です。

3）3Dハンモックメッシュ

左右のフレーム構造に頼らず、立体的な面形状を実現したメッシュ構成を採用。中央部は背中の形状に沿うよう設計されており、身体を包み込むような感覚と、負荷の集中を抑える快適性を両立しています。

4）クッションヘッドレスト

クッションの柔らかさとメッシュの弾力を組み合わせ、底づき感のないソフトな首・頭のサポートを実現します。長時間業務やリラックス時の姿勢にも配慮した仕様です。

5）フロントフリーチルト

後傾時に太腿裏側を圧迫しないよう、座面前部が折れ曲がる構造を採用。小柄な方でも圧迫感が少なく、座面奥行き調整に頼りすぎず快適な着座姿勢を保ちやすい点が特長です。

■ 主な仕様

ヘッドレスト付きタイプ（可動肘）／ライトモデル

・クッションヘッドレスト（上下ストローク70mm）/可動肘（上下ストローク80mm）/操作レバー（右）：上下昇降（上下ストローク70mm）/ 操作レバー（左）：グライディング機能の範囲調整（2段階）



■ メーカー／商品情報 コクヨ製「ing Cloud（イング クラウド）」

・型番：C12-G33W-GE2E2YP1

・カラー：ライトグレー／サンオレンジ

オフィスバスターズ 新古品価格：

249,744円（税込）

商品参照ページ：

https://www.officebusters.com/items/580649

■ メーカー／商品情報 コクヨ製「ing Cloud（イング クラウド）」

・型番：C12-J33W-JBPBPBK1

・カラー：ピートグレー／ブラック

オフィスバスターズ 新古品価格：

249,744円（税込）

商品参照ページ：

https://www.officebusters.com/items/581050

※掲載の在庫・価格状況は変動する場合がございます。最新情報は各商品ページをご確認ください。

■ 当社 なんば日本橋店・新大阪店にて試座可能です

本商品は、なんば日本橋店および新大阪店にて試座が可能です。最新チェアならではの座り心地や追随性を、ぜひ店頭でご体感ください。

なんば日本橋店 外観

なんば日本橋店

住所：大阪府大阪市浪速区日本橋5-8-24 NTT日本橋ビル1-2F

TEL：0120-270-026

新大阪店

住所：大阪市淀川区西中島3-9-13 NLC新大阪8号館 1F

TEL：0120-260-037

■ 関西支社からのご案内

新大阪店 外観

当社では、法人様のニーズにお応えすべく、品質と価格の両面でご満足いただけるオフィス家具を幅広く取り揃えております。

入荷数に限りがございますので、導入をご検討の際はお早めに最寄りの店舗または関西支社までご相談ください。オフィスの新規導入・一括入れ替えはもちろん、実際に試してからご検討いただくことも可能です。

【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

西日本本部 関西支社

担当：酒井

TEL：06-6258-0231

受付時間（平日）9:00～18:00

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員