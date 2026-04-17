キャリアの迷いを「意志」に変える。個人向けキャリアデザインプログラム「Willnext Design」が20～30代ビジネスパーソンへの本格展開を開始

株式会社ウィルネクスト詳細はこちら！ :https://willnext.jp/design/individual

株式会社ウィルネクスト（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：中村真広）は、個人向けキャリアデザインプログラム「Willnext Design」の本格展開を開始しました。

これまで法人導入を中心に実績を積んできた同プログラムを、転職・キャリアの節目に向き合う20～30代のビジネスパーソン個人に向けて広く提供します。

■ 個人向け展開の背景

組織内外での人材流動が進む現在、キャリアの選択肢は広がった一方で、「何を基準に選ぶか」が見えにくくなっています。

転職サービスや求人メディアは充実していますが、「自分がどうありたいか」を起点に次の一歩を設計する機会は、まだ多くのビジネスパーソンに届いていません。

Willnext Designは、専属サポーターによる伴走、個人の感情・価値観・ライフビジョンを言語化することを起点としたキャリアデザインプログラムです。

株式会社POPER、株式会社ECOMMIT、レバレジーズ株式会社、バ・アンド・コー株式会社など、組織の人材育成として導入する企業が増える中、同プログラムを個人でも受けられる体制を本格的に整えました。

■ プログラムの特徴

Willnext Designは、オンラインで完結する全4セッションのプログラムです。

専属サポーターが個人の価値観やライフビジョンを深くヒアリングし、セッションで得た気づきや理想へのステップを「Willnextシート」として可視化・納品します。修了後も節目のたびに活用できる設計です。

過去のアンケートでは、利用者の90%がプログラムに満足、82%が自己理解の深まりを実感、80%が理想のキャリアへの道筋が明確になったと回答しています。

■ 料金・プラン

トータルプログラム（全4セッション）：99,800円（税込）

期間限定のお試しプランとして、原動力発見セッション1回分を通常24,950円のところ8,500円（税込）で提供中です。「まず試してみたい」という方でも始めやすい設計になっています。

■ こんな方におすすめ

今の職場でのキャリアの方向性に迷っている方、転職先でも自分らしく活躍したい方、「このままでいいのか」と感じているが次の一手が見えていない方に向けたプログラムです。

詳細はこちら！ :https://willnext.jp/design/individual

■ Willnext Designについて

Willnext Designは、個人の感情やキャリアに対する価値観を言語化することを起点とした、伴走型のキャリアデザインプログラムです。マネージャー層・ハイポテンシャル人材を対象に、組織の自律と事業推進力の向上を支援します。

法人向けのプログラム詳細・お問い合わせは、Willnext Design公式サイトよりご確認ください。

Willnext Designはこちら！ :https://willnext.jp/design

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp