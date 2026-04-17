Piramal Pharma Solutionsと味の素バイオファーマサービス、抗体薬物複合体（ADC）製造支援に向けた戦略的コラボレーションを開始





・Piramal Pharma Solutionsは、20年以上にわたる専門的な知見を活かし、研究初期から商業生産まで抗体薬物複合体（ADC）の開発・製造を支援するグローバルCDMOです。

・味の素バイオファーマサービスは、位置選択的修飾および親水性リンカーを独自技術「AJICAPTM」を開発したバイオ医薬品製造サービスおよびプラットフォーム技術を提供するグローバルCDMOです。

・両社は、顧客のADC開発および製造支援を目的としたコラボレーション契約を締結しました。

インド・ムンバイおよび日本・東京, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions（Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) の一員であるグローバルCDMO、以下「Piramal」）と、味の素株式会社のバイオ医薬品受託開発・製造サービス事業である味の素バイオファーマサービス（以下「Aji Bio-Pharma」）は、抗体薬物複合体（ADC）の開発および製造を支援するための戦略的コラボレーションを開始したことを発表しました。

本コラボレーションに基づき、PiramalはADC製造技術を求める顧客に対してAJICAPTM技術を紹介します。一方、Aji Bio-Pharmaは、AJICAPTM技術を用いた製品の開発・製造を検討する顧客に対し、ADCの開発およびGMP製造を担うCDMO候補としてPiramalを紹介します。これにより、両社は研究開発段階から商業生産に至るまで、顧客のADCプログラムを包括的に支援します。

Piramalは、世界で初めてADC製造サイトとしてFDA承認を取得したCDMOの一つであり、20年以上にわたりADC分野での豊富な実績を有しています。商業規模でのADC製造を先駆的に手がけ、これまでに数百のADC開発を支援し、数千バッチの製造を完了、現在も複数の商用ADCを製造しています。さらに、商業規模ADC製造能力の拡張を継続的に進めています。

Aji Bio-Pharmaが提供するAJICAP™技術は、シンプルかつ効率的なプロセスにより位置選択的修飾を可能にするとともに、独自の親水性リンカーとの組み合わせにより、薬物動態や安全性の改善に寄与し、幅広い創薬・開発プログラムへの適用を可能にします。これにより、創薬初期段階の製薬企業において、薬効および安全性の最適化を目指したADC設計が可能となります。本技術とPiramalのADC 製造の専門性を組み合わせることで、顧客は開発スピードの向上、技術移管の円滑化と効率的なスケールアップが実現できます。

経営陣のコメント

「味の素バイオファーマサービスとのコラボレーションにより、AJICAPTM技術を活用した製品への製造支援が可能になる事を大変嬉しく思います。本取り組みを通じて、イノベーションを加速し、世界中の顧客および患者の皆様に本技術へのアクセスを拡大していきます。」 ～Piramal Global Pharma CEO, Peter DeYoung

「本コラボレーションは、AJICAP™技術を取り巻くエコシステムを拡張し、ライセンスを受けたお客様を、豊富な実績を有するADC製造パートナーと結びつけるものです。研究段階から商業生産に至るまで、高品質なADCプログラムを円滑に推進できる環境を提供してまいります。」～味の素株式会社 執行理事バイオファーマサービス部長 大竹康之

AJICAPTMの位置選択的修飾技術と、Piramalの高度な開発・製造ノウハウを融合することで、本コラボレーションは、安全性・有効性に優れたADC治療薬を、より効率的に患者へ届けることに貢献します。

Ajinomoto Bio-Pharma Servicesについて

Ajinomoto Bio-Pharma Servicesはベルギー、米国、日本、インドに拠点を持つフルサービス型の受託開発・製造組織（CDMO）であり、遺伝子治療、API、高分子・低分子医薬品の製造を幅広くサポートしています。

高活性API（HPAPI）、連続フロー製造、オリゴヌクレオチド合成、バイオ触媒、CORYNEXTMタンパク質発現技術、抗体薬物複合体（ADC）など革新的なプラットフォームと製造能力を提供し、高水準の品質とサービスを追求しています。詳細はhttps://www.ajibio-pharma.com/ja/をご覧ください。

Piramal Pharma Solutionsについて

Piramal Pharma Solutions（PPS）は、医薬品ライフサイクル全体にわたるエンド・ツー・エンドの開発および製造ソリューションを提供するCDMOです。北米、欧州、アジアに展開するグローバルネットワークを通じて、創薬支援、プロセス・製剤開発、治験薬供給、原薬および製剤の商業生産を行っています。また、高活性原薬（HPAPI）、ADC、無菌製剤、ペプチド医薬品などの専門サービスも提供しています。 詳細はPiramal Pharma Solutionsをご確認ください

ロゴ : https://mma.prnasia.com/media2/1726186/5920075/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg?p=medium600

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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