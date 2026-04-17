União das Associações de Frescobol Internacional（国際フレスコボール連盟）【UAFI】が、4月10日（金）発行の「スポーツ産業新報」の一面にて、同連盟の設立に関する特集記事が掲載されたと発表しました。



「スポーツ産業新報」は、約70年の歴史を持つスポーツ・レジャー産業界の専門紙です。今回掲載された記事では、UAFI設立に至る経緯や今後の狙いについて詳細に紹介されているとされています。





歴史ある業界紙の一面で取り上げられたことは、新設された同組織に対するスポーツ業界からの関心の高さを示唆しています。同連盟は、今回の掲載を一つの契機として、フレスコボールの普及とさらなる発展を推進していく方針だと説明しています。





掲載内容の概要

・媒体名： スポーツ産業新報

・掲載日： 4月10日（金）

・公式サイト：

https://bizpageplus.livedoor.com/uafi

・主な特徴：

・約70年の歴史を持つスポーツ・レジャー産業界の業界紙の一面にて紹介。

・国際フレスコボール連盟（UAFI）の設立に至る背景や今後の目的について解説。

・本記事の掲載を契機とした、フレスコボールの継続的な発展の促進。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。