BOSS ショップ 岡山天満屋がリニューアルオープン

ヒューゴボスジャパン株式会社

ヒューゴ ボス ジャパン 株式会社は、2026年4月15日(水)にBOSS ショップ 岡山天満屋をリニューアルオープンいたしました。

店舗面積113平方メートル のBOSS ショップ 岡山天満屋では、ビジネスシーンに相応しい装いやスポーツライン、日常を彩るカジュアルスタイル、そしてサングラスや香水まで多数取り揃えたメンズウェアショップです。ブランドの伝統と現代的なデザインを融合させた、洗練されたショッピング体験を提供いたします。

今回のリニューアルオープンを記念し、税込55,000円以上をご購入いただいたお客様に、先着でBOSSオリジナルのノートをプレゼントいたします。

ドイツのメッツィンゲンに誕生した、HUGO BOSS社。独自のスタイルを大切にし、情熱を持ち、目標に向かって進む人々のために、常に寄り添う存在であり続けます。

HUGO BOSSそしてBOSSについての情報は、弊社ウェブサイト（www.hugoboss.com/jp）をご覧ください。

【店舗情報】

BOSS ショップ 岡山天満屋

住所 ：岡山県岡山市北区表町2丁目1番1号

TEL ：086-226-8105

営業時間 ：10:00-19:30

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージ テーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、 アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約485の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSSは、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSSとHUGOの2つのブランドで形成されており、グループは128カ国の約8,000の販売拠点で コレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、 全世界で約17,500人の従業員を擁し、2025会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

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