BIRKENSTOCKからURBAN RESEARCH / URBAN RESEARCH DOORSのEXCLUSIVE MODEL ヌバック“ARIZONA”が登場！

株式会社アーバンリサーチ

ドイツ発のフットウェアブランド「BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）」より、半世紀以上にわたり愛されている定番サンダル「Arizona（アリゾナ）」の限定モデルが登場。

毎回ご好評いただいている「URBAN RESEARCH」「URBAN RESEARCH DOORS」の2ブランドからEXCLUSIVE MODELをリリースします。



4月24日(金)の販売開始。現在オンラインストアにて予約受付中です。

革の銀面を起毛させたヌバックレザーは、使い込むほどに風合いが深まり、持つ人の個性に寄り添いながら表情の変化が楽しめる一品です。なめらかかつ頑丈な質感を持ち合わせておりカジュアルさの中に上品さが漂います。

バックルには通常より大きめのワイヤードバックルをあしらい、これにより更に重厚感が増し、ヌバックとの相性も抜群。

深みのあるブラックレザーはクラス感のある佇まいで、合わせやすさがありながら確かな存在感を放ちます。

「Regular fit -幅広- 」をMENサイズのみ、「Narrow fit -幅狭- 」はMENサイズ、WOMENサイズをご用意。お好みのフィット感にてぜひお選びください。

※ 店舗によって取り扱いが異なりますので、下記よりご確認ください。



Regular



EXCLUSIVE ARIZONA WB(REG)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1170088/?_ga=2.153703992.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)

品番： CD26210-1170088

価格：\24,200 (税込)

カラー：BLACK

サイズ：39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=248&service=item&type=ALL&keyword=EXCLUSIVE%20ARIZONA%20WB&_ga=2.73088659.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)



Narrow



EXCLUSIVE ARIZONA WB(NAR)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1170162/?_ga=2.144339381.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)

品番：CU26210-1170162

価格：\24,200 (税込)

カラー：BLACK

サイズ：39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44

【取り扱い店舗（MENサイズ）】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=248&service=item&type=ALL&keyword=EXCLUSIVE%20ARIZONA%20WB&_ga=2.73088659.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)

EXCLUSIVE ARIZONA WB(NAR)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1170162/?_ga=2.152641081.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)

品番：CU26210-1170162

価格：\24,200 (税込)

カラー：BLACK

サイズ： 35 / 36 / 37 / 38

【取り扱い店舗（WOMENサイズ）】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

（東京スカイツリータウン・ソラマチ店 / ラゾーナ川崎プラザ店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / タカシマヤ ゲートタワーモール店 / ルクア大阪店）

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/)

【予約】

オンラインストアにて予約受付中(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=248&service=item&type=ALL&keyword=EXCLUSIVE%20ARIZONA%20WB&_ga=2.73088659.1279395170.1776040225-37372211.1772172439)



【発売日】

2026年4月24日(金)

※ 発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。