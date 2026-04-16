【4月23日（木）オンライン開催】11:00～「生成AIによるゼロクリック検索時代」｜無料セミナー
即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年4月23日（木）株式会社東京海上日動パートナーズTOKIOと共催でオンラインセミナーを開催します。
■セミナー概要
現在、企業のWebサイト運用やリスク管理の現場において、「見えるリスク」と「見えないリスク」が静かに、そして確実に進行しているのをご存知でしょうか。
これらの脅威には、どちらも生成AIやAIによる情報要約が大きく関わっています。
例えば、以下のような「企業がコントロールできないリスク」が急増しています。
・AIの回答を通じた、自社を騙る詐欺サイトへの誘導
・AIがネット上の不確かな情報から勝手に創作する「事実無根の悪評（ハルシネーション）」
・外注先から納品されたイラストや記事に潜む「気づけない著作権侵害」
本セミナーでは、こうした企業の目の届かない場所で起きている「生成AIの最新トラブル事例」を、実際の画面を交えて生々しく解説します。
さらに、AIが検索結果上で回答を完結させてしまう「ゼロクリック検索」時代における、新たなWeb戦略も提示。表面的なPV数の減少トレンドに惑わされることなく、コーポレートサイトの価値を正しく評価し、ユーザーを確実な成果へと導き出すための指標（KPI）を解説します。
AIがもたらすリスクから自社ブランドを守り抜き、これからの時代に求められる次世代のWeb対応策を徹底解説いたします。
セミナーに申し込む :
https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/sustainable_ai_20260423
■こんな方におすすめ
・総務・法務・リスク管理部門のご担当者
・企業の広報・PR、ブランディング担当者
・Webサイトの運営・デジタルマーケティング担当者
・制作物（デザイン・記事など）の外注管理・ディレクション担当者
・経営者・事業責任者
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/484_1_9e5f30f8ffc6e8d4ff245a0e5de6bcfb.jpg?v=202604160651 ]
セミナーに申し込む :
https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/sustainable_ai_20260423
■登壇者
岡本 昌也
岡本 昌也
みらいワークス コミュニケーションデザイナー
TBWAグループにて日産自動車のカタログ制作等にアートディレクターとして従事。その後デジタル領域へ進出し、Webコンサルティング会社では数千ページ規模のコーポレートサイトリニューアルを担当。また、デザインの課題を「言語化」するデザイン分析の手法も開発した。ブランドアイデンティティをベースにした一貫性のあるブランド体験を構築するコミュニケーションデザイン（戦略策定）及びクリエイティブディレクションを行っている。
≪株式会社みらいワークス 概要≫
所在地 ：東京本社：東京都港区
その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社
代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治
設立 ：2012年3月
証券コード ：6563（東証グロース）
資本金 ：94,910千円（2025年12月31日時点）
ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/
事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業
フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員
登録プロフェッショナル95,000名、クライアント8,800社（2026年2月28日時点）
・コンサルティング事業
・実践型リスキリング事業
・オープンイノベーション事業
・地方創生事業
・サステナビリティ経営支援事業
https://mirai-works.co.jp/service/
子会社 ：Greenroom株式会社
https://greenroom.eco/