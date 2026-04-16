【4月23日（木）オンライン開催】11:00～「生成AIによるゼロクリック検索時代」｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年4月23日（木）株式会社東京海上日動パートナーズTOKIOと共催でオンラインセミナーを開催します。

■セミナー概要

現在、企業のWebサイト運用やリスク管理の現場において、「見えるリスク」と「見えないリスク」が静かに、そして確実に進行しているのをご存知でしょうか。

これらの脅威には、どちらも生成AIやAIによる情報要約が大きく関わっています。



例えば、以下のような「企業がコントロールできないリスク」が急増しています。

・AIの回答を通じた、自社を騙る詐欺サイトへの誘導

・AIがネット上の不確かな情報から勝手に創作する「事実無根の悪評（ハルシネーション）」

・外注先から納品されたイラストや記事に潜む「気づけない著作権侵害」

本セミナーでは、こうした企業の目の届かない場所で起きている「生成AIの最新トラブル事例」を、実際の画面を交えて生々しく解説します。



さらに、AIが検索結果上で回答を完結させてしまう「ゼロクリック検索」時代における、新たなWeb戦略も提示。表面的なPV数の減少トレンドに惑わされることなく、コーポレートサイトの価値を正しく評価し、ユーザーを確実な成果へと導き出すための指標（KPI）を解説します。



AIがもたらすリスクから自社ブランドを守り抜き、これからの時代に求められる次世代のWeb対応策を徹底解説いたします。

セミナーに申し込む :https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/sustainable_ai_20260423■こんな方におすすめ

・総務・法務・リスク管理部門のご担当者

・企業の広報・PR、ブランディング担当者

・Webサイトの運営・デジタルマーケティング担当者

・制作物（デザイン・記事など）の外注管理・ディレクション担当者

・経営者・事業責任者

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/484_1_9e5f30f8ffc6e8d4ff245a0e5de6bcfb.jpg?v=202604160651 ]

セミナーに申し込む :https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/sustainable_ai_20260423

■登壇者岡本 昌也岡本 昌也

みらいワークス コミュニケーションデザイナー

TBWAグループにて日産自動車のカタログ制作等にアートディレクターとして従事。その後デジタル領域へ進出し、Webコンサルティング会社では数千ページ規模のコーポレートサイトリニューアルを担当。また、デザインの課題を「言語化」するデザイン分析の手法も開発した。ブランドアイデンティティをベースにした一貫性のあるブランド体験を構築するコミュニケーションデザイン（戦略策定）及びクリエイティブディレクションを行っている。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年12月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル95,000名、クライアント8,800社（2026年2月28日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/