ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出した”FUMINO”。オーディション以前よりSNSでギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐな歌声と表現力で注目を集めてきた。そんな彼女が、ちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティスト”ふみの”として、1月11日にデビュー！デビュー曲「favorite song」は、これからシンガーソングライターとして歩みだすふみのへ向けて、ちゃんみなから“贈り物”として楽曲提供された、ふみのらしい前向きなエネルギーと魅力が詰まった1曲となっている。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼女の等身大の姿を綴るオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！

＜#2＞では、シンガーソングライター”ふみの”の表現者としての魅力に迫る。これまで屋外で演奏する機会が少なかったという本人の希望により、緑あふれる開放的なロケーションで、デビュー曲「favorite song」と自身が手掛けた「ホットライン」の弾き語りを披露！デビュー直後に経験した路上ライブの思い出も交えながら、野外での演奏に対する特別な想いを語る。さらに、現場入りの様子やリハーサル風景など、撮影の裏側で見せるリラックスした素顔にも密着！楽曲制作におけるインスピレーションの源や、弾き語りで表現することの奥深さなど、音楽への深いこだわりをたっぷりと掘り下げる。









■■番組情報■■

＜番組名＞

シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#2＞

＜放送日時＞

2026/4/25(土)20:00～20:30

[再]2026/5/27(水)23:00～23:30









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/





以上





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