テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、インディーゲームレーベル「IndieTech Games（インディーテックゲームズ）」の第3弾タイトルとして、RedDeer.Games(ポーランド)との契約の下、【Pilo and the Holobook ～ピロと不思議な百科事典～】（以下「本作」）のNintendo Switchパッケージ版を、本日よりアジア地域（日本、韓国、香港、台湾、東南アジア）で販売開始いたしました。

本作は、やわらかな色彩と絵本のようなビジュアルで描かれる世界を舞台に、主人公ピロがさまざまな場所を訪れながら、不思議な出来事や出会いを記録していくアドベンチャー作品です。旅のお供となる魔法の本「ホロブック」は、スキャンしたもの全てをステッカーに変えることができます。プレイヤーは旅の中で気になる対象を自由にスキャンし、自分だけのステッカーコレクションを作りながら物語を進めていきます。 落ち着いたゲーム体験が魅力の「コージーゲーム」であり、ゆったりと冒険を楽しめます。親しみやすいビジュアルと直感的に遊びやすいゲームデザインにより、お子さまにも遊びやすく、ご家族一緒にお楽しみいただけます。

＜パッケージ版限定特典＞

この度販売するNintendo Switch向けパッケージ版には4つの限定特典が付属します。 ゲーム内に登場する「ステッカー」を再現したステッカーセットや本作のビジュアルを堪能できるデジタルアートブック、およびサウンドトラックのダウンロードコードを特製スリーブに収納します。 ① 特製スリーブ ② ホロブック調台紙付きステッカーセット ③ デジタルアートブック ④ サウンドトラック(全13曲)

＜ストーリー＞

きらめく星空いっぱいの銀河で、見習い探検家ピロの大冒険がはじまる！未知の星をめぐり、ふしぎを見つけて記録していくカギは、特別な百科事典「ホロブック」。集めた発見が、あなただけの一冊の本になり、やがて「タール」というナゾの物質のヒミツにつながっていく！

＜商品概要＞

● タイトル： Pilo and the Holobook ～ピロと不思議な百科事典～ ● ジャンル： アドベンチャーゲーム ● 発売日： 2026年4月16日 ● 価格： パッケージ版3,960円（税込） ● 開発元： Mudita Games(フランス) ● 権利元： RedDeer.Games（ポーランド） ● プラットフォーム： Nintendo Switch ● レーティング： CERO A(全年齢対象) ● 発売地域： 日本、韓国、台湾、香港、東南アジア ● 対応言語： 日本語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語

本作の公式サイト、およびIndieTech Gamesの公式SNSアカウントでは、発売に向けた最新情報など随時更新を予定しております。 ・ゲーム公式サイト ：https://indietechgames.neoscorp.jp/pilo/index.html ・IndieTech Games公式X ：https://x.com/indietech_games ・IndieTech Games公式Instagram ：https://www.instagram.com/indietech_games/ ・IndieTech Games公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574205204129 ・ネオス キッズ＆ゲームズ公式YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCDloPPTdWUa53v5fthy7dhg

IndieTech Gamesでは、今後も世界中の良質なインディーゲームを継続的に提供してまいります。

プレスキット(メディア様向け)

以下より、本作の画像・動画素材(タイトルロゴ、キャラクター/パッケージ画像、トレーラー)をダウンロードいただけます。 ※報道目的にのみご利用が可能です。また、編集・加工や再配布はお控えいただきますようお願い申し上げます。

https://indietechgames.neoscorp.jp/pilo/pilo_presskit.zip

©Mudita Games ©RedDeer.Games ©Neos Corporation ※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。 ※IndieTech Gamesはネオス株式会社の登録商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞ 【商 号】テクミラホールディングス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.tecmira.com/ 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供 ◆IoT&デバイス事業 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞ 【商 号】ネオス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

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