大容量24TB・USB高速転送に対応！RAID搭載の2ベイHDDケースを約20％値下げ

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府、代表取締役 近藤正和、以下「ラトックシステム」）は、本日付でRAID対応HDDケース「RS-EC32-R5G」「RS-EC32-R10G」を約20%値下げいたします。

RS-EC32-R5G/RS-EC32-R10Gは、3.5インチSATA HDDを2台組み込み可能なRAIDケースです。

24TB HDD（Seagate製「ST24000NT002」）で動作確認をおこなっており、大容量データの管理に活用できます。

動作モードは「RAID1（ミラーリング）」「RAID0」「LARGE」「STANDARD」の4つを装備。データが失われるリスクを低減するRAID1のほか、高速書き込みを実現するRAID0にも対応しています。

※HDDは添付していません。

※Seagate製「ST24000DM001」との接続において、HDD側に不具合が発生することが判明しております。そのため、Seagate製「ST24000DM001」につきましては非対応とさせていただきます（対象モデル：RS-EC32-R5G）（2025年11月現在：原因調査中）。

価格改定について

価格改定日：2026年4月16日(木)

価格改定率：約20% 値下げ（標準価格）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/369_1_c316c0c1809ac3831e910b9fcd5d3487.jpg?v=202604160951 ]

→ RS-EC32-R5G 製品情報(https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec32r5g/)

→ RS-EC32-R10G 製品情報(https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec32r10g/)

製品特徴

USB 5Gbps RAIDケース（3.5インチHDD 2台用）RS-EC32-R5G- 3.5インチHDD 2台用RAIDケース- 4つのモード（RAID1/RAID0/LARGE/STANDARD）を装備- RAID1は自動リビルドにも対応- 24TB HDDにて動作確認済み- USB 5Gbps対応！RAID0で実測300MB/s超の高速転送- ファンレスの静音設計- 通気スリット、アルミボディでしっかり放熱- 省電力対応で、未使用時の電力消費を低減- ACアダプター、USBケーブル添付- 6.3cm × 21.5cm × 11.6cmのコンパクト設計

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec32r5g/

ラトックプレミア楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-ec32-r5ga/

ラトックプレミアAmazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DV51CFPD/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-ec32-r5ga.html

USB 10Gbps RAIDケース（3.5インチHDD 2台用）RS-EC32-R10G- 3.5インチHDD 2台用RAIDケース- 4つのモード（RAID1/RAID0/LARGE/STANDARD）を装備- RAID1は自動リビルドにも対応- 24TB HDDにて動作確認済み- USB 10Gbps対応！RAID0で実測500MB/s超の高速転送- 内部に冷却ファン搭載- 通気スリット、アルミボディでしっかり放熱- 省電力対応で、未使用時の電力消費を低減- ACアダプターのほか、環境にあわせて選べるUSBケーブル2種を添付- 6.3cm × 21.5cm × 11.6cmのコンパクト設計

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec32r10g/

ラトックプレミア楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-ec32-r10ga/

ラトックプレミアAmazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DV52XVY5/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-ec32-r10ga.html

ここに掲載されている内容は、報道発表日現在の情報です。 ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更（生産・販売の終了、仕様・価格の変更等）されている場合があります。

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TEL： 【大阪】06-7670-5061 【東京】03-5847-7604

報道関係の方からのお問い合わせ

ラトックシステム 広報（担当：大塚、駒井）

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