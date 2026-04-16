＜A.P.C.＞2026年4月17日(金) A.P.C. NAGOYA LACHICオープン

株式会社ルックホールディングス

モダンフレンチスタイルを提案する“A.P.C.（アー・ペー・セー）”は、2026年4月17日（金）、新店舗「A.P.C. NAGOYA LACHIC」を名古屋ラシックにオープンします。

A.P.C. NAGOYA LACHIC

〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 4階

T 052-253-5171

A.P.C.とは ” Atelier de Production et de Creation (アトリエ・ドゥ・プロデュクシオン・エ・ドゥ・クレアシオン)”の略称で「生産と創造のアトリエ」を意味します。

見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを主張するミニマルな服作りでメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリーのフルコレクションを展開し、エフォートレスクールを体現しています。

新店舗の空間は、柱と梁による構造要素を軸に構成され、過剰な装飾を避けながら、パリ発ブランドとしての存在感を際立たせています。

木材とガルバリウム鋼板のパネルを対比的に用いることで、温かみとインダストリアルな質感、親しみやすさと精緻さが調和したインテリアを実現。秩序とリズムが均等に保たれた空間に仕上げています。

店内にはメンズ、レディースのトータルコレクションの他に定番デニムやキャンドル等を揃え、オープン記念限定品として、ユニセックスサイズロゴTシャツやメンズフーディーブルゾン、レザーバッグを発売します。

また、38,500円(税込)以上お買い上げのお客様へ、A.PC. NAGOYAロゴ入りシティトートバッグをプレゼントいたします。

*数に限りがございますので予めご了承ください。

名古屋LACHIC限定 CHARLIEキャスケット

ユニセックスサイズのA.P.C.ロゴ入りコットンキャンバスのキャスケット。名古屋ラシック限定カラー/エクリュ

価格：20,900円(税込)

名古屋LACHIC限定 IGGYウィンドブレーカー

A.P.C.ヘッドオフィスのあるパリマダム通りのアドレス入りウィンドブレーカー。名古屋ラシック限定カラー/黒

価格：72,600円(税込)

名古屋LACHIC限定 Virginie ボックスバッグ

スムースレザーの横型Virginieバッグ。

名古屋ラシック限定カラー/パールグレー

価格：99,000円

店舗詳細

A.P.C. NAGOYA LACHIC

〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 4階

T 052-253-5171

営業時間：11:00～21:00

日本公式アカウント

Website : https://www.apcjp.com/jpn/

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