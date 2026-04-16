TikTok for Businessがグローバルポジショニング「Watch it. Love it. Want it.（見つける。ハマる。欲しくなる。）」を発表

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TikTok for Businessは、新たなグローバルポジショニングとして「Watch it. Love it. Want it.（見つける。ハマる。欲しくなる。）」 を発表しました。

ユーザーはTikTokに、新しい発見と出会い、好きなものに没入し、自分にとって意味のある体験に参加するために訪れています。そのユーザーの行動は、個人クリエイターからグローバル企業まで、あらゆるビジネスによって活用され、成長や事業拡大、確かな成果創出へと結びついています。「Watch it. Love it. Want it.（見つける。ハマる。欲しくなる。）」は、TikTokで日々起こっているユーザー行動そのものを表しています。

TikTokは、認知から購買までフルファネルで、ビジネスインパクトを生み出すプラットフォーム

ユーザーの行動は、新たな発見を求めてTikTokを訪れ、興味を引かれたコンテンツを能動的に視聴し、「見つける（Watch）」ことから始まります。コンテンツへの共感が生まれると、シェアや会話、自身の表現へと広がり、「好きになりハマる（Love）」というプロセスが生まれます。そこでの熱量が、購買や来店、サービス利用といった具体的なアクション、すなわち「欲しくなる（Want）」へとつながっていきます。

これまで広告主は、認知と購買をつなげるために複数のプラットフォームを組み合わせる必要がありました。しかしTikTokでは、この一連のプロセスがシームレスにつながり、分断されていた「認知」と「購買」を統合したフルファネルでのビジネスインパクトを創出することができます。

1. Watch it. （見つける）｜認知

TikTokにおける「認知」は、単なる情報接触ではなく、能動的な“発見”から生まれます。

ユーザーは新たな興味関心を求めてTikTokを訪れ、日々、数十億回もの検索行動が行われており、2025年のデータでは前年比で40%以上増加しています（※1）。実際に、ユーザーの4人に1人がアプリ起動後30秒以内に検索を開始しており（※2）、3人に2人が「もともと探していたもの以外にも有益な発見がある」と感じています（※3）。

こうしたユーザーの好奇心によって生まれる「寄り道」は、ブランドにとって予期せぬ接点（Needs Create）を生み、新たなニーズを喚起するきっかけとなっています。

※1：TikTok社内データ（グローバル、2025年）

※2：TikTok社内データ（US、2024年6月時点）

※3：TikTok Marketing Science Global Future of Search Study 2025

2. Love it. （ハマる）｜検討

TikTokにおける「検討」は、単に情報を比較するプロセスではなく、共感や参加を通じてブランドとの“関係性が生まれる”ことによって進みます。

過度に作り込まれた表現よりも、等身大の体験や本音といった“信じられるリアルさ（オーセンティシティ）”が共感を生み、ユーザーはブランドに対して自然と感情的なつながりを持つようになります。また、生活者は『癒し・高揚欲』『損失回避欲』『知識・発見欲』など、“いま見たい”と感じさせる「7つのコンテンツ欲」が満たされることで、ブランドに対する“心の扉”が開き、これまで興味のなかった対象にも親近感が芽生えていきます（※4）。実際に、クリエイターによる地域紹介コンテンツをきっかけに、「その地域に行きたくなった」と回答したユーザーは68.5%、「理解が深まった」と回答したユーザーは45.6%にのぼっており（※5）、TikTok上での体験が具体的な関心や行動意欲の醸成につながっています。

※4：株式会社博報堂、TikTok for Business「ブランドが選ばれるSNS・ショート動画活用のあり方とは？」（2026年3月）

※5：TikTok 「TikTok Socio-Economic Impact Report～日本における経済的・社会的影響～（2025年6月発行）」

3. Want it. （欲しくなる）｜購買

TikTokにおける「購買」は、「Love it.」によって生まれた関係性が、具体的な行動へと転換されることで起こります。

ユーザーは、コメントや共創といったコミュニティを通じてブランドと直接関わることで、信頼や愛着を深めています。こうした関係性がある場合、リピート購入の可能性は1.6倍に高まるとされています（※6）。また、ミレニアル世代やZ世代は、コミュニティをきっかけに新しいブランドを試す傾向が、他の世代と比べて高くなっています。

さらに、購買の意思決定にも変化が見られます。価格や機能といった合理的な価値だけでなく、「自分にとってどんな意味があるか」「どんな気持ちになれるか」といった感情的な価値が重視されるようになっています。TikTokはこうした“感情対効果”を高めることで、ユーザーの行動を後押ししています。

その結果、TikTokをきっかけに商品やサービスを購入したユーザーは全体の34%に達しており、若年層に限らず、50代23%、60代20%と幅広い世代まで拡大しています。さらに、TikTokを通じて発生した、2024年の推定消費額は前年比37%増の約2,375億円にのぼり、国内総生産（GDP）への寄与や雇用創出といった経済的インパクトにもつながっています（※7）。

※6：TikTok Marketing Science Global Long-Term Value of a TikTok User Study 2025 [US, UK, BR], conducted by Kantar

※7：TikTok 「TikTok Socio-Economic Impact Report～日本における経済的・社会的影響～（2025年6月発行）」

TikTok for Business Japan, Global Business Solutions, ゼネラルマネージャー Arjun Sarwal コメント

世界中で10億人以上に利用されているTikTokは、「発見」から「購買」までをシームレスにつなぐフルファネル・プラットフォームへと進化してきました。日本を含む世界各地域のユーザーにとって、新しいブランドや商品を発見する場となっています。またTikTokユーザーは、コンテンツを一方的に消費するのではなく、能動的に視聴することで、コミュニティ内で共感や会話が生まれ、他のプラットフォームと比べても高いエンゲージメントにつながっています（※8）。昨年日本でローンチしたTikTok Shopを含め、「発見」から「購買」へと至るフルファネル体験は、今後さらに加速していくと確信しています。※8：Sensor Tower調べ（2026年1月）

＜TikTok for Businessについて＞

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。

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