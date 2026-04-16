【助成金対象】富良野市、ワーケーション支援を強化。 ボランティア活動を通じて地域との絆を深める取り組みを紹介します。

北海道 富良野市

北海道富良野市(所在地：富良野市弥生町１番１号 市長 北 猛俊)は、令和８年度のワーケーション助成金制度「ワーケーション展開費用助成金」を一部リニューアルし、地方テレワーク・ワーケーションで滞在中、地域イベントなどにボランティアスタッフとして参加した際に旅費の一部を助成する制度を創設しました。実施期間は2027年3月末までとしていますが、予算に達すると終了となります。

「ワーケーション実施支援事業【担い手活動参画型】」詳細

URL：https://furano-workation.com/ninaite-furano-workation/

■背景

富良野市では人口減少や高齢化に伴い、お祭りなど地域イベントの担い手不足が深刻化しつつあります。こうした状況のなか、市外の企業社員やフリーランスが地方テレワーク・ワーケーションで滞在する際に、地域イベントなどにボランティアスタッフとして参加することは、地域貢献に繋がると共に、地域住民や市内事業者との「関わりしろ」を増やす機会となります。

令和８年度は、地方テレワーク・ワーケーションで富良野市を訪れた方々が、関係人口から「第２のふるさとづくり」「ふるさと住民」に繋がるよう取り組みを推進していきます。

富良野市の夏の風物詩「北海へそ祭り」（7月28日・29日開催）

■事業概要・助成額・助成要件

ワーケーション実施支援【担い手活動参画型】

企業社員やフリーランスが富良野市内に４泊以上滞在し、地域イベント等のボランティア活動に参画した場合、１名あたり道外４万円、道内２万円の旅費の一部を定額助成します。

消費額調査協力、体験記提出など助成要件があります。

※「ワーケーション実施支援事業【担い手活動参画型】」詳細

URL：https://furano-workation.com/ninaite-furano-workation/

ミニトマトの収穫ボランティア「北海へそ祭り」会場設営等のボランティア

■関連サイト

公式サイト「ワーケーションフラノ」詳細URL：https://furano-workation.com/

ネイティブ.メディア「FURANOが足りないよ。」URL：https://nativ.media/105542/

富良野地方の夏を彩る「ラベンダー」

■富良野市概要

所在地： 〒076-8555 北海道富良野市弥生町１番１号

市 長： 北 猛俊（きた たけとし）

URL： https://www.city.furano.hokkaido.jp/