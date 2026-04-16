弾ける“もも”のみずみずしさが初夏にぴったり 濃厚クラウンバニラ第2弾「ピーチ&ピーチクラウンバニララテフロート」など展開

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、今年3月にリニューアルし大変ご好評いただいている、濃厚でなめらかな口当たりが楽しめるソフトクリーム“クラウンバニラ”の新作を4月23日（木）から販売します。今回はクラウンバニラシリーズの第2弾として、だんだんと暖かくなってくる初夏の季節にぴったりの爽やかなデザート「ピーチ&ピーチクラウンバニララテフロート」や「クラウンバニラピーチ&ピーチパフェ」など6種の期間限定商品を販売します。今回、フローズンドリンクやフロート、パフェ、タピオカドリンクなど、さまざまなカテゴリーにて季節感を味わうことのできる商品を展開します。ぜひ弾けるような“もも”のみずみずしさをお楽しみください。

また3月より、濃厚なクラウンバニラの味わいをより一層お楽しみいただける商品として、バター風味のサクサク食感が楽しめる焼き菓子のような本格サブレコーンを使用した「クラウンバニラソフトクリーム」やクラッシュサブレをトッピングした「サブレカップソフトクリーム」など、バラエティ豊かな商品をご用意しております。ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンではカフェタイムのデザートを強化することにより、お食事以外のちょっとした休憩などで当店を気軽にご利用いただきたいと考えております。

◆販売期間

2026年4月23日（木）～6月中旬予定

◆商品概要

【店舗限定】ミルキーフラッペ ピーチ＆ピーチ 単品680円

ミルク味のフローズンドリンクをベースに、ゴロゴロとした食感が楽しめる“もも”の果肉とぷるぷるピーチゼリーを組み合わせました。ショ糖のまろやかで自然な甘さと、“もも”のみずみずしさが楽しめるプレミアムなフローズンドリンクです。

ピーチ＆ピーチ クラウンバニララテフロート 単品580円

濃厚なバニラを感じられるオリジナルソフトクリームに、果肉感のある“もも”ピューレをトッピング！ぷるぷるピーチゼリー食感も楽しい贅沢なフロートです。

ピーチゼリーアールグレイラテ 単品580円

優しい味わいのラテに、風味豊かな ”茶スプレッソ(R)” アールグレイと、ぷるぷるピーチゼリーをトッピングしました。アールグレイの本格的な香りと味わいが楽しめるドリンクです。

贅沢ピーチスパークリングタピオカ 単品580円

もちもち食感品質の高い本格タピオカ。ピーチのみずみずしさと、セブンアップのすっきりとした爽快感が楽しめる贅沢なタピオカドリンクです。

贅沢ピーチラテタピオカ 単品580円

もちもち食感品質の高い本格タピオカ。果肉感たっぷりのピーチと、優しい味わいのラテを組み合わせた贅沢なタピオカドリンクです。

クラウンバニラピーチ＆ピーチパフェ 単品480円

濃密なバニラを感じられるオリジナルソフトクリームに、果肉感のあるピーチソースとぷるぷるピーチゼリーをトッピング！

クラッシュサブレの食感が楽しい豪華なパフェ。

◆今年3月にリニューアルし大好評の、濃厚クラウンバニラ♪

◎本格的な味わいが楽しめる濃厚な「クラウンバニラ」ソフトクリーム

まるで 『王冠』 のような優しい色合いのソフトクリームは、見た目もリッチで濃厚な味わい。ファストフード店で満足感のある濃密なソフトクリームをお楽しみいただけます。

◎焼き菓子のようなこだわりのサブレコーン

バター風味のサブレ生地をオーブンでていねいに焼き上げた見た目も可愛らしいサブレコーンは、ソフトクリームの新たな価値を生み出します。

クラウンバニラソフトクリーム 単品320円

バター風味がサクッと香る、花束スタイルの可愛いサブレに、オリジナルの濃厚リッチなバニラソフトクリームを巻いた絶品ご褒美ソフトクリーム。

クラウンバニラサブレカップソフトクリーム 単品320円

オリジナルの濃厚リッチなバニラソフトクリームにバター風味香る、クラッシュサブレをトッピング。サクサクした食感とソフトクリームとの絶妙な味わいが楽しめるひんやりスイーツ。

※金額は総額表示（税込価格）です。

◆Xフォロー＆リポストキャンペーン！

新商品の発売を記念して、4月16日（木）～5月6日（水）の期間中、ファーストキッチンの公式X（旧Twitter）アカウント（＠FK_PR）をフォローし、対象ポストをリポストいただくと抽選で20名様に「新商品の無料試食券」を2枚プレゼントいたします。ぜひご参加ください！

※Xキャンペーンの当選者の発表と当選連絡は、DM送信を持って返させていただきます。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在76店舗※を展開しています。※2026年4月16日実績

◆ファーストキッチンとは

1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、現在全国に30店舗※を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追及した 「ベーコンエッグバーガー」 は創業当時からの人気メニュー。ハンバーガーだけではなく、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない、独自のメニュー展開で女性ファンが多いファストフード店です。 ※2026年4月16日実績