「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」試乗から展示まで、イベントの見どころを一挙紹介

株式会社 三栄

モーターファンフェスタ2026 運営委員会（三栄、サンズ、サンプロス）が2026 年４月19 日（日）、富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）にて開催する「シン・モーターファンフェスタ2026 in 富士スピードウェイ」。いよいよ開催が目前に迫ってきました。当日のコンテンツの見どころを一挙に紹介させていただきます。

※本リリース記載内容は 4 月 15 日現在のものです。イベント内容は変更になる場合があります

＜開催概要＞

名称

シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ

開催日時

2026 年 4 月 19 日（日） 8：00～17：00（予定）

会場

富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町中日向 694）

主催

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会

後援

株式会社三栄

協力

富士スピードウェイ株式会社

入場料

無料

駐車券

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23526/table/1462_1_16924facc35310212874779b598c36a5.jpg?v=202604161151 ]

🔹前売り駐車券は、ローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=715648)（L コード：41410）、e＋（イープラス）(https://eplus.jp/sf/word/0000119100)にて好評発売中です。

駐車券の詳細はコチラから :https://motorfanfesta.com/2026/about/#parking

メディアパートナー

アメ車マガジン / webCG / FM FUJI / オートキャンパー / CAR トップ /

Kazi / カスタムカー / カミオン / K-MIX / 月刊自家用車 / コリズム /

ZIP-FM / ドライバー / ノスタルジックヒーロー / ベストカー /

モーターマガジン / LE VOLANT / レッツゴー 4WD ※五十音順

注目のコンテンツ

■スーパーグリッドウォーク

富士スピードウェイが誇る1.5km のホームストレートのグリッドを、数々の名車・旧車が埋め尽くす様は圧巻。今年は「ウイリアムズFW11」「ベネトンB189」のF1 車両2 台のほか、富士モータースポーツミュージアムから「トヨタ7」が参加します。さらにザ・クラシックにエントリーする1960～70 年代のクラシックレーシングやグループC、グループA、GT カーなどのレーシングカーたちを、コース上からじっくりと鑑賞することができます。

【開催場所】

レーシングコース（ホームストレート）

■新型車大試乗会

国内外の最新人気モデルが50 台以上も勢ぞろい。スポーツカーやSUV、軽自動車、輸入車、電気自動車などバラエティに富んだ車両の数々を、ご自身がステアリングを握っての試乗が可能です。気になるモデルの乗り味を、ぜひお確かめください。

【開催場所】

B パドック（受付）／ P12 駐車場（発着）

■D1 エキシビションマッチ「ラウンドゼロ」

2026 年シーズンで25 周年を迎える世界最高峰のドリフト選手権「D1 グランプリ」。その開幕戦に先駆けて、特別エキシビションマッチ「ラウンドゼロ」を開催。午前中に単走、午後に追走と、本戦さながらの戦いが展開されます。また、グリッドウォークへの参加も見逃せません。

【開催場所】

レーシングコース（ADVAN コーナー）

■F1 マシン「ウイリアムズFW11」デモラン

1986 年、ホンダに初のコンストラクターズタイトルをもたらしたウイリアムズFW11。同車はホンダの全面協力により東京オートサロン2026 にてデモランを披露しましたが、1.5 リッターV6 ターボエンジンのパワーを解放するにはコースが狭すぎたのも事実。今度は富士スピードウェイが誇る1475m のホームストレートを駆け抜けます。

【開催場所】

レーシングコース

■THE CLASSIC

モーターファンフェスタの新たな走行コンテンツとして注目を集める、1960-70 年代のクラシックレーサーによるエキシビションラン「THE CLASSIC」。GT カーとスポーツプロトタイプ、それぞれ1967 年迄と1975年迄の世代の異なるマシンが１クラスとなって、富士スピードウェイを舞台に迫力溢れる走行を多くのオーディエンスに向けて披露する、エキシビションランとしての実施となります。

【開催場所】

レーシングコース

■JDM クロニクル

日本のチューニングカーカルチャーを追い続けてきた月刊誌『OPTION』と『G ワークス』の合同による大規模ミートアップイベント。旧車からネオクラ、1990～2000 年代のチューンドカー、最新JDM スタイルまで、世代もジャンルも超えた多彩なマシンの中から、「JDM アワード」を選出します。また、チューナーやレジェンドによるトークショー、スーパーサウンドコンテスト、シャシダイを用いたパワーチェックバトルも実施予定です。

【開催場所】

イベント広場

試乗系コンテンツ

■乗り比べ試乗会

何かと比較されることも多い、気になる2 台を往路と復路で乗り比べられます。1 台だけでもなかなか試乗できないモデルを、連続して比較できるチャンスです。

【開催場所】

B パドック（受付）／ P12 駐車場（発着）

■LAMBORGHINI『URUS SE』DRIVING EXPERIENCE

ランボルギーニの誇るスーパーSUV「URUS SE」。このV8 4.0L ツインターボ＋ハイブリッドのモンスターを運転できるコンテンツです。ステアリングを握ってショートコースでお試しいただけます。若干名ですが、当日参加枠（先着順）をA パドックのインフォメーションで受け付けます。

【開催場所】

ショートコース

■SUBARU Premium Test Drive 2026

東京オートサロン2026 で発表された新型MT 車「WRX STI Sport ♯ PROTOTYPE」の試乗が可能。そのほかにも、WRX S4、レヴォーグ特別仕様車、インプレッサSTI Performance、トレイルシーカーET-HS など注目の新型車が登場予定です。当日参加枠（先着順）をA パドックのインフォメーションで受け付けます。

【開催場所】

マルチパーパスドライビングコース

■三菱自動車4WD 登坂キット同乗体験イベント

脅威の最大傾斜45 度、100% 勾配の急坂登坂キットが今年もモーターファンフェスタに登場。三菱4WD の力強さとその実力を存分に味わうことができます。車両はオールラウンドミニバン「デリカD:5」が登場予定です。

【開催場所】

A パドック

■RAYS DRIVING EXPERIENCE

ノーマルホイールとRAYSホイールの違いを体感できる、RAYS FAN CLUB会員向けの走行コンテンツです。フェアレディZ、ロードスター、シビック タイプR、GR86 のホイールを履き替えて、その乗り味をダイレクトに味わえます。

【開催場所】

ジムカーナコース

■HKS 体感試乗会

車高調やマフラーなどのHKS パーツを装着したHKS デモカーに同乗試乗することができます。HKS がこれまで培ってきた技術を総結集して実現した“走り心地” を体感することができます。また、ブースではグッズ販売も行われますので、そちらも注目です。

【開催場所】

A パドック

■BILSTEIN MAGIC EXPERIENCE

1954 年にドイツで創設された、ショックアブソーバーのトップブランドであるビルシュタイン。そのサスペンションを装着したデモカー（BMW M2 ／アバルト595）の同乗試乗コンテンツです。試乗予約（先着順）はA パドックのインフォメーションで受け付けます。

【開催場所】

A パドック

■KW サスペンション × おもしろレンタカー体感試乗会

ドライバーのさまざまな要望に応えられる車高調整キットをラインアップするKW suspensions。国内外のスポーツカーやスペシャルティカーをレンタカーとしてそろえるおもしろレンタカー。2 社がユニークなタッグを組み、おもしろレンタカーのスポーツカー4 車種（シビック タイプR ／ GR ヤリス／ RX-7 ／ロードスター）にKW suspensions の製品を装着したデモカーの同乗試乗が可能です。試乗予約（先着順）はA パドックのインフォメーションで受け付けます。

【開催場所】

A パドック

■e-SPORT EXPERIENCE in シン・モーターファンフェスタ2026

東京オートサロンでも好評を博した「e スポーツエクスペリエンス」が、モーターファンフェスタに登場。ドリフト競技で活躍するトップドライバーが日頃から使用しているシミュレーターを使い、本格的なドリフト体験を楽しめます。また現在プロとして活躍中のトップドライバー4 名（石井亮選手、蕎麦切広大選手、田野結希選手、山中真生選手）が対戦する、本格的なトーナメント大会『e ドリフトGP 2026 ラウンドゼロ』を開催します。

【開催場所】

A パドック クリスタルルーム8（ピットビル2F）

観戦系コンテンツ

■グループC ／ GT カー デモラン

ポルシェ962C、フェラーリF40 など、国内外のサーキットで活躍した往年のレーシングマシンが勢ぞろいします。

【開催場所】

レーシングコース

■マイナーツーリング Exhibition

1970 年代後半～80 年代前半に富士GC の前座として人気を博した1300cc 以下のハコ車（市販車改造）レース。B110/310 サニー、KP47 スターレットが、当時の雰囲気を感じさせてくれる走りで観客を魅了します。

【開催場所】

レーシングコース

■モトチャンプ最高速チャレンジ

バイクWEB メディア『モトチャンプ』による、ホームストレートを使用した最高速計測イベント。2 ストロークミッション車（125cc 以下）、4 ストロークミッション車（250cc 以下）、スクーター（排気量無制限）が参加します。

【開催場所】

レーシングコース（ホームストレート）

■ギャルパラ春祭り in モーターファンフェスタ（有料）

人気レースアンバサダーたちが2026年のコスチュームを着て大集合。ホームストレート上での集合撮影のほか、バーチャルピットウォーク、トークショー、サイン会といったスペシャルなイベントを予定しています。

【開催場所】

レーシングコース（ホームストレート）／ピットビルB 屋上／クリスタルルーム

展示系コンテンツ

■【レーシングオン創刊40 周年記念】津川哲夫 × ベネトンB189 トークショー & サイン入り特注ミニカー限定販売

創刊40 周年を迎えたモータースポーツ専門誌『レーシングオン』が、かつてベネトンF1 チームでメカニックを務めた津川哲夫さんのトークショーを開催。ベネトンB189 の実車を前にメカニズムや思い出を語ります。また、富士モータースポーツミュージアムから出張展示されるトヨタ7 は、エンジン始動も実施。トークショー後には、津川さんのサイン入りB189 ミニカーの限定販売も行うなど盛りだくさんです。

【開催場所】

A ピット

■GENROQ SUPERCAR SUMMIT

スーパーカー雑誌『GENROQ』の誌面を飾ったスーパーカーが集合。ランボルギーニ・テメラリオやベントレー・コンチネンタルGTC マリナーなど、豪華なスーパースポーツやプレミアムカーを展示します。

【開催場所】

A パドック

■トヨタ2000GT 展示

トヨタ初の本格スポーツカーであり世界に誇る日本車の一台、トヨタ2000GT がピットに展示されます。中学生以下のお客さまの同乗試乗も予定しています。

【開催場所】

A パドック

■メーカー／ショップの展示・販売

自動車メーカーやパーツメーカー、カスタムショップなどが多数ブースを構え、チューニングカーやドレスアップカーの展示、パーツやグッズの展示・販売、トークショーやアトラクションでイベントを盛り上げます。さらに物販ブースでは、駐車券にもれなく付いてくるクーポン券を利用してのお買い物が可能です。

【開催場所】

A パドック／ピット

ミーティング系コンテンツ

■スイフト オーナーズミーティング

走りが楽しいコンパクトカーとして、多くのファンから愛されているスズキ・スイフト& スイフトスポーツを対象としたオーナーズミーティングです。10 時半頃からレーシングドライバー 谷口信輝さんのYouTube チャンネル「NOB チャンネル」の公開収録も予定しています。

【開催場所】

P18

■アルピーヌA110 オーナーズミーティング

コンパクトでライトウェイトな車体に強力なパワートレインをミッド搭載したスポーツカー、アルピーヌA110。そのオーナーズミーティングを開催します。

【開催場所】

A パドック

■BYD オーナーズミーティング

BYD のオーナー同士で交流を深めることができる150 台規模のミーティングを実施します。本コースでのパレードラン、オーナー限定のラウンジ、表彰イベントなど、ここでしか味わえないプログラムが多数用意されています。

【開催場所】

C パドック／ A ピット／クリスタルルーム

■Hyundai Motor Club Japan Zone

Hyundai Motor Club Japan（ヒョンデモータークラブジャパン）は、2025 年、韓国国外では初となるヒョンデ公式ブランドファンダムとして誕生しました。HMCJ 会員に向けて設けられた専用ゾーンでは、ヒョンデ車両の駐車はもちろん、ヒョンデをきっかけとした交流や、コミュニティの空気感を感じていただけます。

【開催場所】

B パドック

■2026 RAYS FAN MEETING

人気ホイールメーカー「RAYS（レイズ）」のホイールを装着したオーナーカーによる、800 台以上が集結するファンミーティング。会場では最新のホイールやデモカーが多数展示されるほか、ステージイベントも実施予定です。

【開催場所】

P7

■リバティーウォークミーティング

大胆かつ独創的なカスタムで世界に名を馳せるリバティーウォークによる、150 台規模のミーティング。リバティーウォークの世界観をどっぷりと体験できるチャンスです。本コースでのパレードランも必見。

【開催場所】

P19

ステージコンテンツ

A パドックに設けられたステージでは、トークショーをはじめとする充実のコンテンツをご用意しています。

・土屋圭市＆谷口信輝トークショー

ともに走り屋出身のレーシングドライバーとしてファンから熱い支持を集めるふたりがステージで共演。レースからチューニングまでどんな話題が飛び出すのか、絶対聴き逃がせません。

・D1GP トークショー

「ラウンドゼロ」に参戦するD1 ドライバーたちが、ステージでも熱いトークバトルを繰り広げます。

・KYOJO CUP トークショー

女性ドライバーによるレースシリーズ「KYOJO CUP」から佐々木藍咲選手、Paige Raddatz 選手、松井沙麗選手が出演。レースの魅力や勝負にかける想いを語ります。

・ギャルパラステージ

「ギャルパラ春祭り」に参加するレースアンバサダーがステージにも登場し、イベントを華やかに盛り上げてくれます。

【開催場所】

A パドック（ステージ）

トーク系コンテンツ

Motor-Fan.jp、Car Styling、Motor Fan illustrated の各編集部によるトークイベントを開催します。

・Motor-Fan.jp 企画「清水和夫× 高平高輝クロストーク」生収録

モータージャーナリストの清水和夫氏と高平高輝氏が、この春以降に登場が期待される新型車について、ギリギリまで踏み込んだトークを繰り広げます。

・Car Styling 企画「元AUDI デザイナー和田 智のデザイントーク」

元アウディのエキスパートシニアデザイナーであり、現在も活躍するカーデザイナーの和田 智氏が、デザインの本質に迫ります。聞き手は元SUBARU デザイン部長のCar Styling 難波 治編集長。

・Motor Fan illustrated 企画「クラウンエステートのテクノロジー」

トヨタ自動車 クラウンエステート製品企画主査の本間裕二氏と、モータージャーナリストの清水和夫氏が登壇。クラウンエステートの開発背景や技術について、対話形式で深堀りしていきます。

【開催場所】

クリスタルルーム9（ピットビル2F）

キッズ系コンテンツ

■オサム先生のお絵描き教室 たのしくクルマをかいてみよう!!

子供向けの自動車雑誌『モーターファンfor KIDS じどうしゃのすべて』で人気の連載企画を、ワークショップとして初開催。対象は小学生以下のお子様。未来のカーデザイナーがここから生まれる、かも!?

【開催場所】

A パドック

■YOKOHAMA presents キッズカート体験会

モータースポーツへの入り口といえる存在がカート。お子様に運転の楽しさを知ってもらうのにピッタリなキッズカートの体験会を特設エリアで実施します。スタッフによるレクチャーに沿って、安全・安心に走行することができます。

【開催場所】

イベント広場

その他

■豪華賞品が当たるアンケートプレゼントを実施

シン・モーターファンフェスタ2026 では、実際に会場に足を運んでいただいたお客様を対象としたアンケートプレゼントを実施します。アンケートにお答えいただいた方の中から、自動車関連用品やアパレル、D1GP 2026 シーズン観戦招待券や東京オートサロン2027 招待券など、豪華賞品が抽選で当たります。

※イベントの詳しい内容は、公式Web サイト（https://motorfanfesta.com/2026）もご参照ください。

報道関係者向け素材

イベントロゴ、前回開催の写真などは下記リンクよりダウンロードいただけます。

https://saneishobo.box.com/v/MOTORFANFESTA2026

取材申請のご案内

「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」を取材される報道関係の皆様は、事前の取材申請をお願いします。公式ホームページ内［プレス］ページにてお手続きください（4 月上旬オープン予定）。

シン・モーターファンフェスタ 2026 関連

公式ホームページ https://motorfanfesta.com/2026

フェイスブック https://www.facebook.com/motorfanfesta

X（旧ツイッター） https://twitter.com/motorfanfesta

インスタグラム https://www.instagram.com/motorfanfesta_official

報道関係のお問い合わせ

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会

E-mail：pr@motorfanfesta.com TEL：03-6773-5961

〒163-1126 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー26F（株式会社三栄内）