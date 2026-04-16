ライブツアー公演継続と地元勢による新規企画の両輪で福岡・天神大名発「UNITEDLAB」が認知から信頼へ

株式会社ユナイテッドラボ

体験創出拠点としての認知を高める「UNITEDLAB」では、ライブツアーの継続利用とローカル発の新規企画が交差し、新たな価値が生まれている。その流れを象徴するイベントとして注目のイベントをピックアップする。

6/21(日) THE MODS45th

THE MODS ILLEGAL EVENT 2026 “ONE TIME ROLL”と題し、6/21(日)に45年目のメモリアルデイをみんなとともにハッピーに祝いたい、Let The Good Time Rollでつきぬけよう！と呼びかけ、ライブ後にアフターパティーを企画！会場はライブ後セカンドフロアに移動し、Hey! Two PunksのDJコンビに加えJohnny & Yama-chang、Kozzy Iwakawaもスピン、ロックンロールシャワーでずぶ濡れ間違いなし！Well, Let’s celebrate！

イベント詳細→ (https://themods.jp/2026/03/01/one_time_roll/)

4月19日(日) lit 5th Anniversary

また、毎年スペシャルな布陣で現行ヒップホップを軸に最先端ダンスミュージックを発信、福岡⇄東京を行き来しダンスフロアをロックし続ける”lit”が5周年イベントをUNITEDLAB全フロアを使用し多彩にビッグに開催決定！こちらも毎年多くを動員し福岡を代表するイベントとなっている。

イベント詳細→ (https://unitedlab.live/events/lit-5th-anniversary-live-special/)

6月6日(土) DAIMYOU CONNECT 2026

そして新たに福岡・大名から音楽で人と人をつなぐイベント”DAIMYOU CONNECT”の開催が決定した。2025年から開催された本イベントは平日にも関わらずチケットが完売、その反響を受け会場を大名の多目的エンターテインメント施設「UNITEDLAB」へ移し規模を大幅に拡大。より多くの人が音楽で繋がる瞬間を体感できる場として開催される。

出演には、Rickie-G、Mummy-D(RHYMESTER)、CHOZEN LEE AND THE BANG ATTACK、Nakamura Emi、ROWHOOらが名を連ね、ジャンルの垣根を超えこの日限りのグルーブを生み出す。CROSS FM「DAIMYOU CONNECT」のナビゲーターとして福岡・大名拠点に音楽カルチャーを発信し続ける主催者中原雄一氏は「今回のイベントはただのライブではありません。その場にいる全員で作る”奇跡の夜”です。6月6日、最高の一日を作ります！」と語る。

福岡の街から生まれる新たなカルチャーのうねり。

「DAIMYOU CONNECT 2026」は、音楽と人とが交差する特別な一日として更なる注目を集める。

イベント詳細→ (https://www.instagram.com/daimyo_connect/)

施設概要

「UNITEDLAB」は福岡市都心部、天神大名地区というアクセス至便な立地に位置し、海外アーティスト招聘、動画コンテンツ撮影も対応可能な楽屋フロア、専用テクニカルエリアを完備。複数フロア構成により展示や飲食、トークセッション、PRプロモーションを組み合わせたりと柔軟なプランニングが可能。

ライブや展示以外の主な開催実績

・ザ・クリエイターズ2025 / FUKUOKA CREATERS AWARD 2025

ゲーム・VR・映像・音楽など最先端のクリエイターが集う発表、交流イベント。

福岡市長やゲーム開発企業の代表の登壇に加え、メイン会場の壁面のハニカム柄を活かした

プロジェクションマッピングと既存LEDビジョン、レーザー演出で一つの演出を行い施設の

特性を存分に引き出し話題に。

・日本ゴア合同会社「STOP破裂AAAプロジェクト2025 in 福岡」記者発表会

腹部大動脈癌(AAA)の啓発を目的とし、UNITEDLABが位置する近隣天神地区でのサンプリ

ングと連動し認知向上を図る。その記者発表会豪華ゲストを招いて開催。

・V Tuber “碧衣さくら” リアルライブ

LEDビジョンを活用したバーチャルアーティストによるライブ公演を実施。リアルとデジタ

ルが融合した新しいエンターテインメント体験をお客様は楽しまれていた。

施設の強み- 天神大名エリア中心部の好立地- 1F 最大1,200名収容の多目的施設- フロア毎での複合イベント開催可能

ユナイテッドラボは、「エンターテインメント×テクノロジー×コミュニティー」を肝に、表現者のクリエイティビティを刺激し、ライブや展示イベント、国際カンファレンスなど、多様な分野のクリエイターと観客をつなぐ場として寄与し、これからも多くの人々に新しい体験を提供していきます。

株式会社ユナイテッドラボウェブサイト（https://unitedlab.live）