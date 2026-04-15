コベルコシステム、神戸製鋼の生成AI活用を推進するCoE活動を支援、本番開発を見据えたPoC推進と活用基盤の整備に貢献

コベルコシステム株式会社

コベルコシステム株式会社(本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役社長：瀬川 文宏、以下、当社)は、株式会社神戸製鋼所(本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：勝川 四志彦、以下、神戸製鋼)の生成AI CoE(Center of Excellence)活動において、生成AI活用のパートナーとして参画しました。本取り組みでは、PoC(概念実証)を短期間で反復的に実施しながら要件整理や業務適用の検討を進め、本番開発に向けた検討の迅速化と生産性向上の加速に向けた基盤構築に貢献しました。

神戸製鋼では、DX推進の一環として2023年8月より生成AIの活用に着手し、全社横断で活用を加速させる体制として生成AI CoE活動を立ち上げています。特定業務における生成AI活用を重点施策として位置づけ、RAG(検索拡張生成)等の技術を活用した機能開発や業務効率化に継続的に取り組んでいます。

当社は2024年11月より神戸製鋼の生成AI活用に関する複数のプロジェクトに参画し、PoCを通じた要件整理や技術検証を支援してきました。これらの取り組みが評価され、2025年度より生成AI CoE活動のパートナーとして参画しています。

■当社の支援内容

当社は、長年にわたり神戸製鋼のパートナーとして培ってきた業務理解とシステム構築の知見を活かし、生成AI活用においても単なる技術検証に留まらない、本番開発を見据えたPoCを起点とした取り組みを推進しました。

実際の業務課題に基づいて生成AIアプリケーションを構築し、技術文書や過去のトラブル情報を対象としたRAGを活用した検証を実施しました。データクレンジングやプロンプトの最適化を通じて回答品質の向上を図るとともに、短いサイクルで検証を行うアジャイル型の進め方により、PoCを重ねながら「業務で実際に使えるかどうか」を早期に見極めました。こうした取り組みにより、本番開発に向けた要件を具体化し、実効性のあるPoCの実現へとつなげました。

■取り組みの成果

本取り組みを通じて、本番開発を見据えた要件が整理され、生成AI活用に向けた検討の前提が明確になりました。特に、調査業務や初動対応といった領域において、生成AI適用による業務効率化の方向性を具体的に描けるようになっています。

あわせて、生成AI活用の進め方や検討観点、PoCに関する共通認識が形成され、神戸製鋼のIT部門において、今後の検討・展開に向けた基盤が整いました。

これらの成果は、今後、生成AI活用を段階的に広げていくにあたっての土台となるものであり、次のフェーズに向けた検討を進めるための足場が形成されています。

■神戸製鋼 IT企画部 DX戦略プロジェクトグループ 課長 佐藤 翼氏のコメント

「本取り組みでは、アジャイル開発を採用することで、アイデア創出からPoCまでのスピードが飛躍的に向上し、最短数日でプロトタイプを形にできるようになりました。ユーザーとの対話を重ねる中で、生成AIが“使える”ツールであるという実感が現場に広がるとともに、データ品質の重要性や、AIを起点に業務を変えていこうとする意識も醸成されています。

コベルコシステム様の技術力の高さに加え、我々の想定を超える提案を行う積極的な姿勢を高く評価しており、まさに『ワンチーム』として伴走してくれるパートナーだと感じています。」

■今後の展望

神戸製鋼では、これまでの生成AI活用を踏まえ、今後はAIエージェントを含む、より高度で本格的な活用を進めていく方針です。当社は引き続きパートナーとして、生成AI活用の検討段階から業務への適用に至るまで、継続的に支援してまいります。また、生成AI活用の進め方に関する知見を活かし、製造業における業務変革を支え、業界全体の底上げに貢献していきます。

関連ページ

・神戸製鋼所様導入事例(生成AI活用支援)(https://www.kobelcosys.co.jp/casestudies/detail/20260401)

・生成AI PoC支援サービス(https://www.kobelcosys.co.jp/solution_service/detail/genAI_poc/)

■コベルコシステムについて

1.商号：コベルコシステム株式会社

2.事業内容：ビジネスシステムの設計・開発・保守・

ネットワークシステムの設計・構築・運用・

アウトソーシングサービス ・コンサルティングサービス・

システム機器の販売・保守 ・パッケージソフトの開発・販売

3.本社所在地：兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号 シマブンビル

4.代表者：代表取締役社長 瀬川 文宏

5.資本金：4億円

6.設立：1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更）

7.URL：https://www.kobelcosys.co.jp/

＜私たちの存在意義(Our Purpose)＞

コベルコシステムは、「すべての人を大切に、一歩先行く技術と つくりあげる力で、一人ひとりの挑戦と成長を支え、実りある明日を築きます。」というパーパスのもと、KOBELCOグループから受け継いだ“ものづくりと品質へのこだわり”と、日本IBMの“イノベーションのノウハウ”を融合させたITソリューションの提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※本リリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日時点の情報です。予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

■本件に関するお問い合わせ先

コベルコシステム株式会社

《製品・サービスに関するお問い合わせ》

営業推進部 営業企画グループ

MAIL：solution@kobelcosys.co.jp