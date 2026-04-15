平面が立体に変身！新感覚のリボンシール『ポップアップリボン』発売

株式会社プライム・ハラ

シールの製造・販売を行う株式会社プライム・ハラ（所在地：愛媛県今治市、代表取締役社長：原さゆり）は、自社初のオリジナル商品『ポップアップリボン』を2026年4月15日（水）より 公式オンラインストア「PH ONLINE STORE 」にて発売します。

「贈る」をもっと気軽に。「飾る」をもっと自由に。

ちょっとしたギフトや、いつもの日常を少しだけ特別にしたい。

そんな想いから『ポップアップリボン』は誕生しました。

持ち運ぶときは薄くてコンパクト。

でも、使うときはふわっと立体になる、新感覚のリボンシールです。

結ぶ手間もなく、形も崩れにくいため、誰でも簡単にきれいなリボンをつくることができます。

デザインは「LOOP」と「BOW」の2種類。

シーンや気分に合わせて、自由に選べます。

ギフトに、お気に入りに、さりげなく特別感をプラス。

“つくる喜び”と“貼る楽しさ”を感じながら、あなただけのアレンジを楽しんでみませんか？

製品情報

LOOP

1ヶ所貼り合わせたら完成する、シンプルな形のリボンです。半透明に仕上げているため、交わった部分の色や模様が変化するのもポイントです。

ただ貼るだけでなく、輪の形状を活かしてボトルの首に巻いたり、ワイングラスのマーカーにしたりと、アイデア次第で用途が広がります。

内容：１シート６枚

価格：473円（税込）

1シート6枚

ギフトに

ボトルに

封筒に

作り方（Instagramで動画公開中！）

台紙から剥がし、表面を 自分の方に向けて上から持つ

左右を図のように下に向けて曲げる

膨らみの太い所で交差させて貼り合わせる

BOW

2ヶ所貼り合わせるだけで、可愛いリボンの形に仕上がります。ホログラム素材を使用し、キラキラと輝く存在感のあるリボンに仕上げました。

ギフトや花束、お気に入りのデコレーションに添えるだけで、華やかなアクセントをプラスできます。

内容：１シート５枚

価格：528円（税込）

1シート5枚

ギフトに

花束に

お菓子に

作り方（Instagramで動画公開中！）

台紙から剥がし、表面のA・Bが図の位置に来るように持つ

図のように左右を交差させ、膨らみの太い所でAを隠すように貼り合わせる

裏面(粘着面)を自分の方に向け、2で貼り合わせた部分が下に来るように持ち直す

表面の三角形Bの底辺が裏面(粘着面)Bの下の線と重なるように貼り合わせる

販売場所：PH ONLINE STORE

https://primehara.official.ec/

Instagram

https://www.instagram.com/popupribbon/

お問い合わせ先

ph-product@prime-hara.co.jp

法人様向けの展開も予定しております。御社のギフトラッピングをオリジナルのポップアップリボンで彩りませんか？ご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社プライム・ハラについて

株式会社プライム・ハラは、30年以上にわたりシールの製造・販売を手がけてきたメーカーです。

B to Bビジネスに特化し、食品・日用品・工業製品など、幅広い分野のお客様に向けて製品を提供してまいりました。

長年の経験の中で培ったノウハウを活かし、このたび新たな挑戦として自社オリジナル商品の開発に取り組みました。これまで多様なお客様のニーズにお応えしてきたものづくりの視点を活かし、これからも、新たな価値をお届けする商品づくりを目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社プライム・ハラ

所在地：〒799-1506 愛媛県今治市東村1-11-33

代表者：代表取締役社長 原さゆり

設 立：1993年4月1日

事業内容：シールの製造・販売

U R L : https://www.prime-hara.co.jp/

【商品開発にあたりご協力いただいた企業】

W DESIGN（商品企画・開発・デザイン）

https://wdesign.tokyo/

株式会社TRINUS（開発・進行サポート）

https://trinus.co.jp/