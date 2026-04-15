中央公論新社 創業140周年に感謝を込めて 総計1400名様に当たるプレゼントキャンペーン実施！

株式会社 中央公論新社

株式会社中央公論新社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長・安部順一）は、2026年4月で「創業140周年」を迎えました。140年にわたるご愛読への感謝を込めて、総計1,400名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。https://www.chuko.co.jp/140th/

【プレゼントキャンペーンの概要】

■キャンペーン内容

創業140周年を迎えた中央公論新社が、1年を通じて実施するプレゼントキャンペーン。賞品として、画家のヒグチユウコ氏が白井晟一氏による「中公文庫のシンボルマーク」へのオマージュを込めて描きおろした作品をあしらった「ヒグチユウコ×白井晟一コラボグッズ」ほか、当社刊行物をテーマにしたオリジナルグッズを多数ご用意しました。必ずもらえる「応募者全員プレゼント」と、抽選で当たる「選んで当てるプレゼント」の2コースがあり、キャンペーン期間中に発売される当社刊行物の「応募券」を必要ポイント分集めてご応募いただきます。

■応募方法

１. 対象書籍の帯（ムック・雑誌など帯のついていない刊行物は本文中）に印刷されたポイント付き応募券を切り取り、応募に必要なポイント数分集めます。

２.必要ポイント分の応募券をハガキか応募用紙に貼り、郵送にて応募します。

※本キャンペーンへの応募には、中央公論新社の会員制読者サービス「中公読書俱楽部 本の森」への会員登録が必要です。登録・会費は一切かかりません（無料）。

※応募時に必要な個人情報は「中公読書俱楽部 本の森」の会員番号だけ。住所や電話番号は一切書かずに応募できます。

「中公読書俱楽部 本の森」

https://www.chuko.co.jp/ckbc-about/

■ポイントの仕組み

書籍の本体価格に応じてポイントが付与されます。

・本体価格1,000円未満：一律 5ポイント

・本体価格1,000円以上1,500円未満：10ポイント

・以降、500円ごとに＋5ポイント

■キャンペーン期間

1年間のキャンペーン期間を４期に分けて実施します。期ごとに変わるプレゼントもあります。

第1期 2026年4月15日(水)～2026年7月14日(火)

第2期 2026年7月15日(水)～2026年10月14日(水)

第3期 2026年10月15日(木)～2027年1月14日(木)

第4期 2027年1月15日(金)～2027年4月14日(水)

■「中央公論新社140周年記念プレゼントキャンペーン」サイトURL

https://www.chuko.co.jp/140th/

【プレゼントの内容】