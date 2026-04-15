建設部材のサプライチェーンプラットフォームを展開する株式会社BALLASへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、日揮みらい投資事業有限責任組合（以下、JGC MIRAI Innovation Fund）は、建設部材のサプライチェーンプラットフォームを展開する株式会社BALLAS（本社：東京都中央区 / 以下、BALLAS）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

国内の建設需要は、データセンターや物流施設の建築、リニューアル需要などを背景に、直近10年で約140%成長しています。一方で、労働人口の減少や事業承継難により、供給側である製作工場の数は約40%減少し、建設コストも同期間で約30%上昇するなど、国内建設業におけるサプライチェーンの見直しは急務となっています。

BALLASは、国内約70兆円、世界約13兆米ドルの巨大市場において、分断していたサプライチェーンデータを統合し、買い手である建設工事会社と売り手である製作工場をつなぐ独自のビジネスを展開しています。同社が運営するサプライチェーンプラットフォーム『BALLAS』を通じて、データセンターや物流施設、プラント、工場、オフィスビル、商業施設などを構成する建設部材の設計開発・製造販売まで一気通貫で手掛けています。

グローバル・ブレインは、巨大な建設市場における分断されたサプライチェーンの課題に対し、高い専門性とテクノロジーで変革をもたらす力強いリーダーシップと成長ポテンシャルを高く評価し、今回の出資を決定いたしました。今後、日揮グループと連携してBALLASの事業成長に貢献してまいります。

※なお、グローバル・ブレインは2023年3月にグローバル・ブレイン8号投資事業有限責任組合を通じた出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/invested-in-ballas

■BALLASについて

会社名 株式会社BALLAS

所在地 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者 代表取締役 木村 将之

設立日 2022年2月1日

事業内容 建設部材の設計開発、製造販売、ソフトウエア開発

URL https://www.ballas.biz/

■JGC MIRAI Innovation Fundについて

登記上の名称 日揮みらい投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 日揮ホールディングス株式会社、日揮株式会社

投資対象 安全・安心で持続可能な社会システムに関連したスタートアップ企業 / 日揮グループとの協業が見込めるスタートアップ企業

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com