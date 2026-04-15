速報！「モンドセレクション2026」で20年連続受賞！

株式会社愛しとーと岩本代表が参加したかつての表彰式獲得したメダル

株式会社愛しとーと（本社：福岡県那珂川市、代表：岩本初恵）は、お客様の美と健康をサポートする高品質な商品づくりを追求してまいりました。その努力が実を結び、モンドセレクションにおいて2つの商品が輝かしい成績を収めました。

■コラーゲンゼリー「うるおい宣言」

・20年連続の受賞

マリンコラーゲンを配合し「おいしく食べながら手軽にコラーゲンを補給できる愛しとーとの定番美容系ゼリー」として多くのお客様にご愛顧頂いております「うるおい宣言」が、その確かな品質を世界に認められ、20年という長期にわたる連続受賞、そして19年連続での金賞受賞となりました。

■コラーゲンゼリー「うるおい宣言セラミドプラスアサイー味」

・8度目の金賞受賞

機能性表示食品で、コラーゲンとセラミドを手軽に摂れる美味しい美容系サプリ「うるおい宣言セラミドプラスアサイー味」も、8度目の金賞受賞で、その品質の高さが証明されました。

「モンドセレクション2026」において、主力商品が賞を頂いたことは大変光栄です。特に『うるおい宣言』の20年連続受賞は、日頃よりご愛顧頂いているお客様のお陰様です。これからも、お客様に笑顔あふれる毎日を過ごして頂けるよう、商品づくりに取り組み、心を込めてお届けして参ります。

モンドセレクションについて

モンドセレクション（Monde Selection）は、1961年にベルギーのブリュッセルで設立された国際的な品質評価機関です。世界各国から出品される食品、飲料、化粧品などの消費財を、独立した専門家が厳格な基準に基づいて評価し、品質に応じた賞を 授与しています。その評価基準の厳しさから、受賞は製品の品質に対する国際的な信頼の証とされています。