電通デジタル、企業の海外進出においてAIによる海外市場インサイト導出と戦略立案を支援するサービス「LOCAL ZOOM」を提供開始

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、SNSや商品レビュー等の公開データをAIで解析し、海外進出時の市場・顧客インサイトに基づいた戦略立案を支援するサービス「LOCAL ZOOM（ローカルズーム）」※1を、本日より提供開始します。

近年、国内市場の縮小や企業の積極的な海外展開を背景に、グローバル展開における現地商習慣の理解や、多様化する生活者ニーズを迅速かつ正確に把握することの重要性が高まっています。しかし、従来の海外市場調査は、多大なコストと期間を要するだけでなく、現地のライフスタイルや細かなペインポイントなどを捉えきれないといった課題がありました。このような状況のもと、企業が国際競争力を高めるためには、膨大な公開データから市場の特徴や傾向を素早く特定し、現地に最適化した戦略をデータドリブンに立案することが求められています。

本サービスは、当社のグローバルプロジェクトにおける豊富な実績や海外市場における知見、高度なAI解析技術を生かし、海外進出・拡大を検討する企業を対象に、ターゲット選定からポジショニング構築、ペルソナ精緻化までを一気通貫で支援します。渡航不要で現地のライフスタイルや生活者のインサイトを把握し、最適市場の特定と本格調査前の候補市場の絞り込みなど、戦略のローカライズを実現します。

【本サービスのポイント】

１.商品市場分析：AIによる大規模な商品レビュー解析と市場差別化要因の特定

企業が市場参入したい製品カテゴリーにおいて、グローバルおよび現地のECサイトから大規模な商品レビューデータをAIで収集・高速解析し、独自のレビュー解析モデルを用いて自社・競合の強みを可視化します。これにより、数値データだけでは見えにくい地域特有のニーズや、自社の既存製品に対するインサイトを特定し、市場参入における差別化戦略の立案を支援します。

２.顧客分析：AIによるSNS画像・投稿分析～生活者ペルソナの精緻化

SNS上の投稿画像やテキストをAIで分析して現地の生活者の傾向を可視化し、当該商品の利用シーン、ターゲットユーザーのファッション、住環境、併用アイテムなどを横断的に抽出します。アプローチすべき潜在顧客のペルソナを具体化し、クリエイティブやコミュニケーション戦略への反映を可能にします。

３.専門家監修とデータ比較による市場優先度の策定支援

現地市場に精通した社内組織「Dentsu Digital Global Center」※2のメンバーが、これまでの豊富な知見をもとに分析結果を精査し、解釈の妥当性を担保します。また、市場規模や競争状況を候補国間で容易に比較分析できるフレームワークを提供することで、直感に頼らない優先市場の選定と、各市場における最適なポジショニング構築を加速させます。

今後も電通デジタルは、独自のAIソリューション開発を通じて業務の効率化・高度化を支援するとともに、国境を越えた深い顧客理解に基づいた戦略立案を支え、クライアントのグローバル市場における持続的な事業成長に貢献してまいります。

※1：取得可能なデータは、商品カテゴリーや市場により異なります。

※2：電通デジタル、デジタル×グローバルのスペシャリスト集団「Dentsu Digital Global Center」を新設（2024年1月18日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/management/2024-0118-000132

国内電通グループは“人間の知（=Intelligence）”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。



AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。