eラーニングシステムLearningWareが、ITreview Grid Award 2026 Springの「LMS」カテゴリで、最高位の「Leader」を受賞

株式会社プロシーズ

株式会社プロシーズ（代表取締役：花田 隆典、以下「プロシーズ」）は、B2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が顧客満足度の高い製品を表彰するITreview Grid Award 2026 Springにて、eラーニングシステム「LearningWare」が、「LMS」カテゴリで、満足度・認知度ともに優れた製品に贈られる最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

LearningWareは、日々多くの研修業務に携わる企業様の業務効率化・生産性向上を支援するため、日々お客様の声をもとにした機能開発・提供に努めております。

直近では、業務効率をより高めるため生成AIが教材を自動生成する機能をリリースするなど、AIを活用した新たな価値・学びも提供しています。

▽「LearningWare」のレビュー一覧は以下からご覧ください。

https://www.itreview.jp/products/learningware/reviews

▽「LearningWare」の受賞カテゴリ-はこちらです。

LMS：https://www.itreview.jp/categories/lms

▽「LearningWare」の詳細については、以下より資料をダウンロードください。

https://www.pro-seeds.com/learningware/contact/?your-kind=3

ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Gridをもとに、満足度と認知度の高い製品を「Leader」、満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

【LearningWareについて】

利用者累計400万人超のeラーニングシステム。安心のサポート体制で使いやすさにも定評があり、更に、多言語対応、マルチデバイス対応など、多岐にわたったサービスでお客様のご要望にお応えします。充実したセキュリティ対策と大規模な運用で、大手企業や官公庁からも、高い評価を頂いています。

https://www.pro-seeds.com/learningware/

今後もプロシーズでは、働く皆様のキャリアアップと企業の発展に寄与すべく、eラーニングソリューションを提供してまいります。LearningWare、および今回のプレスリリースについては、Webサイトまたはメール・お電話にてお問い合わせ下さい。

当リリースに関するお問合せ先

株式会社プロシーズ ラーニングプランナー事業部

TEL：03-6400-0507

株式会社プロシーズ概要

学習効果を最大化するeラーニングを追求するプロフェッショナル企業です。4200社以上の導入実績、4000,000人以上の利用実績があります。

■大阪本社

住所：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10番25号 第2池上ビル1階

TEL：06-6190-6276 FAX：06-6190-6278

■東京本部

住所：〒108-0073 東京都港区三田3丁目1番17号 アクシオール三田7階

TEL：03-6400-0507 FAX：03-6400-0506