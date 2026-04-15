「DXでんわ」が ITreview Grid Award 2026 Spring にて最高位である「Leader」を受賞

メディアリンク株式会社

電話対応をゼロにする「DXでんわ」や、カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」などを提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）が、アイティクラウド株式会社が運営する国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Spring」のIVR（電話自動音声応答システム）部門における最高位である「Leader」を受賞したことをお知らせします。

「ITreview Grid Award 2026 Spring」とは

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウド株式会社が提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Springとして発表します。

▼特設サイトURL

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)

▼IVR(電話自動音声応答システム)部門 受賞サイトURL

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/ivr.html(https://www.itreview.jp/award/2026_spring/ivr.html)

今回、当社「DXでんわ」は「IVR（電話自動音声応答システム）」部門において最高位である「Leader」を受賞いたしました。

多くの企業に「DXでんわ」が選ばれる理由

「DXでんわ」とは

- 電話対応を自動化・効率化し、業務負荷の軽減を実現- AIによる要約・テキスト化やSMS送信など、現場負担を軽減する機能を搭載- 多言語・多業種に対応し、課題に合わせて柔軟な設計が可能

「DXでんわ」は、企業における電話対応業務の負担軽減と品質向上を同時に実現するIVR（電話自動音声応答）サービスです。

24時間365日の自動受付や用件に応じた振り分けに加え、AIによる音声内容の自動要約、SMS連携、多言語対応など、実運用を想定した機能を標準搭載。

業種や規模を問わず柔軟に設計・運用できる点が、多くの企業から支持され、「ITreview Grid Award 2026 Spring」においてIVR(電話自動音声応答システム)部門での「Leader」受賞につながりました。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング