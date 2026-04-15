ONESTRUCTION、総額9.1億円の資金調達を実施

ONESTRUCTION株式会社

「建設とテクノロジーの架け橋に」をミッションに、openBIMを中心とした建設分野のソリューションを開発するONESTRUCTION株式会社（本社：鳥取県鳥取市 代表取締役：西岡大穂）は、総額9.1億円の資金調達を実施しました。

建設業における「AI Ready」と「AI Powered」

建設業における「AI Ready」とは、建設業においてAIを活用するための準備ができた状態のことです。非構造化されたデータや属人的業務をBIMデータの品質管理ツール等の活用により、データを構造化させ、業務の標準化や効率化を目指します。そして、将来的にはBIMを含むあらゆる建設データの資産化の実現を目指しております。

ONESTRUCTIONについて

ONESTRUCTIONは建設業界の「AI Ready」および「AI Powered」を実現するために、以下のソリューションの開発、および提供をしています。

資金調達の背景

- OpenAEC：BIMデータの品質管理ソフトウェア- Ishigaki：建設業特化のAI基盤モデル- Contex：建設データの資産化AIソフトウェア（2026年リリース予定）

BIM（Building Information Modeling）は、建物やインフラを3次元モデルとして可視化するだけでなく、形状・属性・数量・工程などの情報を一元的に管理し、設計・施工・維持管理までをデータでつなぐ考え方で、コストや工期の削減に効果があると言われています。近年、BIMは建設プロセス全体をデータでつなぐための基盤技術として世界的に重要性が高まっています。

一方で日本においては、BIMが「モデルを作ること」自体に留まり、本来の価値であるデータ活用や業務変革に十分に活かされていないケースがあります。また、ソフトウェアの新規購入や人材育成の観点で、BIMの導入自体にハードルがあり、DXがなかなか社内で進まないケースも少なくありません。AI時代において、この「データ化がされていない」「データが使える状態でまとまっていない」という課題は特に顕著になってきています。

弊社は、こうした状況に対し、BIMを建設プロセス全体を貫くデータ基盤として捉え直す必要があると考え、2020年の創業当初からBIMを起点に事業を展開してきました。行政・建設会社・研究機関と連携した実証や研究開発を通じて、BIMを単なる設計ツールではなく、業務を変革するためのデータ基盤の中核となる技術として活用するための知見を蓄積してきました。

産学官連携プロジェクトへの参画や、国際標準であるopenBIMに準拠したプロダクト開発を通じて得られた知見をもとに、事業は次の成長フェーズへと進みつつあります。プロダクトと組織の両面を本格的にスケールさせる段階に入ったと判断し、今回の資金調達を実施しました。

今回の資金調達における投資家および金融機関

資金使途

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56155/table/15_1_2f196d16c6b30109a963b60d4d09ca1a.jpg?v=202604160351 ]

本ラウンドで調達した資金は、以下の取り組みに重点的に活用してまいります。

代表取締役CEO 西岡大穂 コメント

- 建設データの資産化AIソフトウェア「Contex」の開発- BIMデータの品質管理ソフトウェア「OpenAEC」の機能拡充- 建設業特化のAI基盤モデル「Ishigaki」の開発- 人材採用・組織体制の強化- 建設分野の要素技術研究の推進- 海外市場の開拓- グローバル企業とのアライアンスの締結

創業以来、『建設とテクノロジーの架け橋になる』というミッションのもと、BIMをはじめとする国際標準技術を、実際の建設業務にどう接続するかを問い続けてきました。現在、AIが当たり前になりつつある時代において、建設業界も大きな変革が求められています。

これまでの実証や研究フェーズを経て、プロダクトと組織を本格的に拡張していくための重要な節目だと考えています。openBIMを軸としてきたこれまでの取り組みから、より建設データ全般を扱うプロダクト戦略にシフトしていきます。日本だけでなく世界に弊社のプロダクトやAIを広げていくため、業界の変革を長期的な視点で挑戦を続けてまいります。

採用情報

事業の成長フェーズに伴い、エンジニア、事業開発など幅広い職種で仲間を募集しています。鳥取本社に加え、東京・大阪オフィスやフルリモートワークなど、多様な働き方が可能です。

新しい未来を作るために、常に新しいメンバーを募集しています。 私たちのビジョンに共感し、一緒に未来を作りたいと考えてくださる方は、ぜひご応募ください。

▼採用ページはこちら

https://onestruction.com/recruit

▼働き方、働く環境についての紹介記事はこちら

https://note.com/onestruction/m/mb2b5780f3cd5

▼社会インパクトの測定と可視化に向けて「セオリー・オブ・チェンジ（ToC）」Ver.1を策定しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000056155.html

会社概要

会社名：ONESTRUCTION株式会社

所在地：鳥取県鳥取市

代表者：代表取締役CEO 西岡大穂

事業内容：BIMを中心とした建設業向けテクノロジー活用支援およびソフトウェア開発

会社HP：https://onestruction.com/

取材をご希望の皆さまへ

取材をご希望の場合、以下の内容をご連絡ください。

事前にご連絡いただくと、よりスムーズに対応可能です。

・取材希望日、時間

・取材希望内容（例：代表取材、プロダクト紹介、オフィス撮影など）

・実施内容（例：写真撮影、インタビュー、デモ視聴 など）

下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

ONESTRUCTION株式会社 広報担当：佐藤

Mail：pr@onestruction.com

Tel：050-1809-1266（番号６.）