家族で楽しめるコンテンツが勢ぞろい！「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」

株式会社ネオプロジェクト

新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO実行委員会（株式会社モアソビ／OUTDOOR LIFE STORE WEST／有限会社カトーモーター）は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、朱鷺メッセ展示ホールにて開催する「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」において、これまで発表してきたキッズ向けコンテンツおよび体験型企画を改めてご紹介いたします。ご家族で一日中楽しめる本イベントの魅力を、ぜひご確認ください。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひお問い合わせのほど、よろしくお願い申し上げます。

家族で1日楽しめる！充実のキッズ＆体験コンテンツ

本イベントでは、小さなお子様から大人まで楽しめる多彩な体験コンテンツをご用意しています。

会場内には、身体を動かして楽しめる「キッズクライミングウォール」が登場。お子様でも安心してチャレンジできる仕様となっており、遊びながらアウトドアの楽しさを体感することができます。普段なかなか体験できないアクティビティとして、会場内でも注目のコンテンツです。

さらに、展示されているキャンピングカーは車内に乗り込み、その広さや快適性を体験できます。ベッド展開や車内設備などを間近で見ることができ、キャンピングカーならではの魅力をリアルに感じていただけます。お子様にとっても“キャンピングカーの中で遊べる非日常体験”としてお楽しみいただけます。

本イベントは中学生以下は入場無料となっておりますのでぜひご家族で気軽にお越しください。

大人気「名探偵プリキュア！」ステージ1日2回公演で開催！!！

お子様に大人気の「名探偵プリキュア！」キャラクターショーが、朱鷺メッセのステージに登場します。

キャラクターたちがステージいっぱいに繰り広げる迫力のアクションや、思わず声を出して応援したくなる演出など、会場全体が一体となって盛り上がるライブ感あふれるステージです。

今年は1日2回公演を実施し、より多くの来場者にお楽しみいただける内容となっています。会場でしか味わえない特別な時間を、ぜひご体感ください。

＜プリキュアショー開催時間＞

【4月18日（土）】11:00～／14:00～

【4月19日（日）】11:00～／14:00～

初心者でも安心！アウトドア体験＆学びのコンテンツ

体験型コンテンツエリアとして、「テント展示受注ブース」を設けます。

発売前のニューモデルや新潟初上陸の製品まで、実際にテントを設営し学びながら選ぶことができるため、これからキャンプを始めたい方にとっても非常に実用的な内容となっています。

また、会場内には様々なジャンルのアウトドアブランドが多数出展し、実際に製品を手に取りながら比較・検討することが可能です。初心者から経験者まで幅広い方にお楽しみいただけますのでぜひご来場ください。

注目の最新アウトドアギアをPick Up！イベントで初披露となるアウトドアグッズ２点をご紹介！

毎年進化を続けるキャンプギア。近年の傾向として、キャンプだけでなく防災備蓄としても役立つ商品や、自宅でも活用できる商品など幅広い場面で活躍する商品が人気となっています。

今回は、会場で初披露となるアウトドアグッズを2点紹介いたします。

【KAKURI／KAKUREGA アウトドアハンマー】

長年大工道具に携わってきた角利産業が「握りやすさ」「振りやすさ」にこだわりつくった大工道具屋のペグハンマー。個性的な木柄も特徴で、5種類のバリエーションがあります。

●樫柄：表情豊かな「芯樫」と呼ばれる部分を使用。芯樫特有のはっきりとした力強い木目が特徴。使い込むほどに風合いが増していきます。柄の定番材を使用したベーシックモデル。

●スノービーチ柄：新潟県魚沼市のブナ林育成・維持のための間伐材を使用。豪雪地域のブナ（スノービーチ）を使用し均一できめ細かくすっきりした木目が特徴。木目を活かしたまま色を入れる樹脂浸透処理（WPC）を施し、耐水性・強度を高めている。

●カラー積層材柄：染色した単板を積層圧着した材料を使用。ミルフィーユのような木口で1本ごとに表情が異なるシリーズの中では最も特徴的な柄。3パターンのカラー展開。

いずれの柄も同じ模様は2つとない一点物です。ぜひ会場でお好みの1本を見つけてください。

【EVERNEW／ECAL767 PANTAPAS superior 400・ECAL768 PANTAPAS superior 570】

2024年にデビューした「PANTAPAS」。

新製品はサイドの立ち上がり方と高さを調整したので、リフターなどで扱いやすくなり、目玉焼きを溢さずに焼けるようになりました。

コーティングはPFASフリーのフッ素ベースに変更したので、見事に張り付きにくくなりました。

祭りを楽しむためのポイントは”火加減”。コーティングを守るためだけでなく、焼き上がりのスピードを調整する意味でも炎の先端がPANTAPASの底に付くかどうかくらいがお勧めです。

ソロで動いているときはボーっとしつつもニヤニヤと。グループでの宴会となればそれぞれの個性、味覚が化学反応を起こして思いもよらない一品が生まれることもありました。未体験のあなた、今年はデビューしてみませんか？

「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」 とは

新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、朱鷺メッセ展示ホールにて開催されるキャンピングカーとアウトドアの魅力を融合した大型イベントです。昨年長岡市で開催された「北信越キャンピングカー＆アウトドアショー」と、3年ぶりに復活する「新潟・燕三条アウトドアEXPO」を統合し、新潟県最大級の規模で実施されます。会場には最新モデルのキャンピングカーや人気のアウトドア用品が集結し、展示だけでなくトークショーやキャラクターステージなど、家族で楽しめる多彩なコンテンツを展開します。中学生以下は入場無料、ペット同伴も可能で、ファミリー層や愛犬家にもお気軽にご来場いただけるイベントです。

【イベント概要】

イベント名：新潟キャンピングカー&OUTDOOR EXPO 2026

開催日程：2026年4月18日（土）・19日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：朱鷺メッセ 展示ホール

所在地：新潟県新潟市中央区万代島6-1

公式HP ： https://www.campingcar.show/

公式X：https://x.com/niigata_coe

【チケット情報】

当日券：800円

前売券：600円

※中学生以下入場無料！

※ペット入場OK！（ペット1頭につき500円のペットケア費をいただきます）

※障がい者手帳提示で本人および付添人1名無料。

チケット購入URL：https://ticket-event.tstar.jp/cart/events/58674