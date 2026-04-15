株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能に建設業界向けサンプルを追加。入札・安全教育・経営報告の資料作成を効率化

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、この度、NoLangのスライド生成機能において、建設業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。施工実績PDFや安全基準書、技術資料などの既存資料を投入するだけで、図表・グラフ付きのスライドやナレーション付き動画を自動生成。施工実績紹介・入札対応の技術提案・安全教育・経営数値報告・全支店統一の提案フォーマットなど5つの活用シーンに対応しており、就業者数の減少や時間外労働の上限規制が進む建設業界において、入札対応・安全教育・経営報告にかかる資料作成の負担軽減に貢献します。

■入札・安全教育・経営報告の資料が山積。人手不足の建設業が直面する課題

建設会社・工務店・設備工事会社などの建設業界では、入札のたびに技術提案書を用意し、現場ごとに安全教育資料を整備し、月次の経営報告をグラフ付きスライドにまとめるなど、資料作成を伴う業務が日常的に発生します。一方で、こうした業務を支える人員は年々減少しており、限られた人数で資料を作り続ける負担が現場に重くのしかかっているのが実情です。

まず、資料作成そのものの負担の大きさです。営業現場における業務実態調査（2021年、営業・営業企画職400名対象）では、最も時間がかかる業務として「資料作成」が30.5%で最多となり、1人あたり年間619時間、人件費換算で約167万円ものコストが資料作成に費やされていると報告されています（※1）。さらに建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制（月45時間・年360時間）が罰則付きで適用されており、限られた労働時間の中で入札対応や安全教育といった資料作成業務を効率化する必要性が一層高まっています（※2）。こうした時間的制約が増す中でも、安全教育の手を緩めることはできません。建設業における2024年の労働災害死亡者数は232人（前年比4.0%増）で全産業最多、全体の約31%を占めており、現場ごとの教育資料の整備と安全教育の徹底が引き続き重要な課題です（※3）。

こうした資料作成の負担を吸収すべき建設業の人的リソースも、年々厳しさを増しています。国土交通白書（令和7年版）によると、建設業の就業者数は2024年時点で477万人、ピーク時（1997年・685万人）から約200万人減少しています（※4）。年齢構成では55歳以上が36.7%を占める一方、29歳以下は11.7%にとどまり、全産業平均と比べても高齢化が進んでいます（※4）。建設技能者数も1997年の464万人から2024年には303万人へ減少し、ピーク時の65.3%まで縮小しており、10年後には60歳以上の技能者（全体の約4分の1）の大半が引退する見通しです（※4）。

NoLangではこうした建設業界の現状に対応するため、スライド生成機能に建設業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。

※1 スマートスライド「営業現場における業務実態調査2021」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)（営業・営業企画職400名対象、2021年10月実施）

※2 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html)（2024年4月適用開始）

※3 厚生労働省「令和6年の労働災害発生状況を公表」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html)（2024年確定値）

※4 国土交通省「令和7年版 国土交通白書」第1章 直面する課題(https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r06/hakusho/r07/html/n1111000.html)（2024年時点の建設業就業者・技能者統計）

■既存資料からスライドと動画を一括生成。建設業界向けサンプルを新搭載

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一本化します。施工実績PDF、見積書、安全基準書、技術資料など、建設現場に蓄積された既存資料をそのまま素材として投入できるため、新たに原稿を一から用意することなく、説明資料・教育コンテンツ・提案スライドへと展開していくことが可能です。

今回、このスライド生成機能に建設業界に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、入札案件の技術提案スライドを作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、技術資料PDFや安全計画書をアップロードするだけで、要点が整理されたスライドが自動生成され、そのまま提出用の提案資料や、社内共有用の説明動画として活用することができます。

建設会社・工務店・設備工事会社など、建設業界のさまざまなシーンでの活用を想定したサンプルスライドを用意しており、専門的なデザインスキルがなくても、高品質な提案資料・教育コンテンツを制作することが可能です。

■施工実績・入札・安全教育に対応する建設業向け5つのサンプルスライド

今回追加した建設業界向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、建設会社・工務店・設備工事会社の現場で頻繁に発生する資料作成ニーズに対応しています。

1つ目は「施工実績紹介スライド」です。見込み顧客・発注者を対象に、施工写真と工事概要をまとめた実績紹介スライドを生成できるサンプルです。商談や入札のたびに施工実績をまとめた資料が必要となるものの、PDFや写真からスライドに構成し直す手間がかかり、案件ごとの対応に時間が取られるという課題に対応しています。施工実績PDF・工事写真・会社案内PDFを素材として投入するだけで、施工写真と工事概要をまとめた実績紹介スライドを短時間で作成でき、商談・入札ごとに発生する資料作成の工数を大幅に削減できます。

2つ目は「経営数値・社内展開スライド（グラフ付き）」です。経営層・全社員を対象に、月次の経営数値やKPIを棒グラフ・折れ線グラフ・アイコン付きで可視化したスライドを生成できるサンプルです。月次の経営報告をグラフ付きスライドで共有したいものの、経営数値をグラフやチャートに落とし込む作業に手間がかかり、定例資料であっても毎回の制作工数が大きいという課題に対応しています。テキストベースの骨組みをもとに、経営数値・KPIを視覚的に可視化したスライドを自動生成でき、月次経営会議や全社共有の場で活用することで、定例報告資料の制作負担を継続的に軽減できます。

3つ目は「入札対応の技術提案スライド」です。公共・民間の発注者を対象に、技術提案・施工計画・安全対策をまとめた入札用スライドを生成できるサンプルです。複数の入札案件が重なると、技術提案書のスライド作成リソースが不足し、品質を維持しながら期限内に仕上げることが難しくなるという課題に対応しています。技術資料PDFや安全計画書を素材として投入するだけで、入札用の技術提案スライドを作成でき、入札案件ごとに発生する提案書作成の負担を軽減しながら、品質と納期の両立を支援します。

4つ目は「全現場統一の安全教育スライド」です。全現場の作業員・協力会社を対象に、安全基準・事故防止ルールを統一フォーマットでまとめたスライドを生成できるサンプルです。1つのベース安全教育コンテンツを全現場に展開したいものの、現場別の設備・工法に合わせた差し替えに手間がかかり、全現場での品質統一が難しいという課題に対応しています。安全基準書PDFを素材として投入するだけで、安全基準・事故防止ルールを統一フォーマットでまとめたスライドを作成でき、安全大会や新規現場着手時に活用することで、全現場での安全教育の品質を均一化できます。

■今後の展望

NoLangは引き続き、建設業界の資料作成にかかる負担の軽減と、入札対応・安全教育・経営報告の効率化に貢献するための機能強化を進めてまいります。今後も建設現場の声を反映し、業態別・業務別のサンプルスライドを順次拡充していく予定です。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

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■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/124_1_a41f462b3751ba06b9610afcc487b367.jpg?v=202604160351 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp