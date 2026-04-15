仕込み不要、専門店クオリティ。『個食タイプ』冷凍タピオカが新発売。人手不足でも即導入可能！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

タピオカドリンク導入における最大の課題は、「長時間におよぶ煮込み作業」と「品質のバラつき」です。

今回新発売の「個食タイプ」冷凍タピオカは、これらの課題を解決し、オペレーションの効率化と専門店レベルのクオリティを両立した商品です。

従来の乾燥タピオカに必要だった、長時間の煮込み・蒸らし・シロップ漬けといった工程は一切不要。忙しいピークタイムでも、注文後すぐに提供が可能となり、スムーズなオペレーションを実現します。

さらに、調整が難しい「もちもち食感」を最新の冷凍技術で再現。

誰が作っても、常に最適な食感と味を提供できるため、スタッフ教育の手間も大幅に削減します。

商品ラインナップ

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

ミルクティータピオカミルクティーパックキャラメルミルクタピオカ（混ぜる前2層）抹茶ミルクタピオカ（混ぜる前2層）チョコレートミルクタピオカ黒糖ミルクタピオカマンゴーミルクタピオカストロベリーミルクタピオカご注文はこちら :https://reitaku.online/item/item_category/sweets/28192/

冷凍タピオカつくりかた

湯せんの場合： お湯で 3分

レンジの場合： 1000W 約1分

500ccのカップに、温めたタピオカと 氷180g を入れます。

牛乳130g をゆっくり注げば完成！

映える！2層のレイヤーを作るコツ

牛乳を後から、氷に当てるようにそっと注ぐと、綺麗なセパレートカラーに仕上がります。

おすすめ活用シーン

■キッチンカー・屋台（イベント業者）

煮込み用の寸胴が不要になり、スペースを有効活用できます。

■テーマパーク・動物園・水族館

施設内の売店やフードコート。繁忙期の回転率向上が課題の場所に最適です。

■カラオケボックス・ネットカフェ

調理スペースが限られ、アルバイトスタッフがメインの現場では、レンジ調理の簡便さが喜ばれます。

■居酒屋・バー

デザートメニューの強化に。全7種あれば「選べる楽しさ」で客単価アップを狙えます。

■ 学園祭・学校イベント

調理設備や経験が限られる環境でも、簡単オペレーションで本格的なタピオカドリンクを提供可能です。

仕込み不要・失敗しにくいため、初めて出店する学生でも安心して扱えます。

見た目の華やかさとトレンド性から、集客メニューとしても高い効果が期待できます。

冷TAKUについて詳しくはこちら :https://reitaku.online/about/

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

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