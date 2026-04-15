【TAC公務員】4/21（月）・22（火）東京都／特別区 本試験講評会を開催！YouTubeライブで配信します！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験の東京都職員採用試験・特別区職員採用試験の受験生へ向けて「東京都／特別区 本試験講評会」をYouTubeライブで配信します。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02





下記日程において1次試験直後に「本試験講評会（オンライン）」を実施いたします。

チャット機能を活用して、リアルタイムで質問も可能！

みなさまのご参加をお待ちしております！

東京都I類B（行政・一般方式）

■日 時 4/20（月）15:00～16:30

■登壇者 富田、木村、佐川、須田、三ノ輪（※敬省略）

※データリサーチにご登録の上、本試験講評会へのご予約をお願いいたします。

特別区I類（事務・一般事務）

■日 時 4/21（火）15:00～16:30

■登壇者 富田、加藤、関内、矢作、宮脇（※敬省略）

※データリサーチにご登録の上、本試験講評会へのご予約をお願いいたします。



◆本試験講評会：参加特典

講評会当日にデータリサーチをご登録いただいた方へ、択一試験の正答番号速報を公開！（講評会後、17：00頃を予定）

※データリサーチにて、解答番号入力をしていただいた方にご案内いたします。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02

合格の可能性がわかる！択一試験順位判定＆問題ごとの正答率のフィードバックを行う「本試験データリサーチ」を実施！≪参加無料≫

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

本試験予想ボーダーラインがわかる！正答番号、模範解答を知ることができる！

無料Web採点サービス「本試験データリサーチ」は、Web上でご自身の解答を入力（選択）いただくと、全国の受験者からのデータ集計・分析した試験別の平均点・順位、問題別の正解率等が確認できるTAC独自のシステムです。パソコン・スマートフォンを利用して、無料でご参加いただけます。

多くの受験生が参加するTACの本試験データリサーチによるデータ分析に、ぜひ積極的にご参加ください。TAC以外の受験生の方もご参加いただけます。また、ご登録いただいたくと、公務員試験「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」・「特別区I類［一般事務］採用試験」専門記述試験・論文試験 TAC模範解答 をご覧いただけます。

＜対象試験種・実施スケジュール＞

東京都I類B［行政／一般方式］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/23（木）13：00から

特別区I類［一般事務］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/28（火）13：00から

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html