ニフティ、サービス公式Xアカウント「@nifty」の開設を記念してプレゼントキャンペーンを実施

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、当社サービスの公式Xアカウント「＠nifty」の開設を記念し、プレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、当社サービスの公式Xアカウント「＠nifty」の開設を記念して実施するものです。当該アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で1名様に「SONY ワイヤレスヘッドホンWH-1000XM6」をプレゼントします。

本日開設したアカウント「@nifty」では、インターネットに関するお役立ち情報や、当社サービスに関する取り組み、最新情報などを発信していきます。

アカウントはこちら :https://x.com/nifty_co_jp

■キャンペーン概要

○実施期間

2026年4月15日（水）～4月30日（木）

○賞品

SONY ワイヤレスヘッドホンWH-1000XM6

○応募方法

1.Xアカウント「＠nifty【公式】」をフォロー

2. 対象投稿(https://x.com/nifty_co_jp/status/2044268888410763306?s=20)をリポストすると応募完了

あわせて、対象投稿に「＠nifty」への応援コメントを投稿いただくことで、当選確率が上がります。

○抽選・当選発表

1.キャンペーン終了後、厳正な抽選のうえ、当選者には2026年5月中旬ごろに公式Xアカウント「＠nifty」からダイレクトメッセージにて連絡します。

2.ダイレクトメッセージに記載されたURLより、指定の期日までに賞品発送先情報を入力ください。期日までにお手続きを完了されない場合、当選は無効となります。

3.賞品の発送は5月下旬～6月上中旬ごろを予定しています。

※諸事情により、賞品の発送が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

当社では、各種ソーシャルメディア公式アカウントを運用し、サービス情報や最新のお知らせを発信しています。

以下の一覧ページより、各公式アカウントを確認いただけます。

ソーシャルメディア 公式アカウント一覧：

https://www.nifty.com/socialmedia/

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。