【波佐見陶器まつり2026】開催のお知らせ

一般社団法人波佐見町観光協会波佐見陶器まつりメイン会場

きっとあなたのお気に入りの器が見つかる「波佐見陶器まつり」。歩いてまわれる範囲のやきもの公園に約150店舗が集中しているので、お目当ての窯元や商社の商品だけでなく、新しいやきものとの出会いが期待できます。

また波佐見陶器まつりは、人気の波佐見焼が普段よりお得に購入できるチャンス期間です。

※大型テント内での販売になりますので、雨天時も安心してお買物ができます。

会場内には、鋳込み（無料）・上絵付（有料）・ろくろ（無料）など、やきものの産地波佐見町ならではの体験コーナーもあり、お子様連れのご家族でも楽しめるイベントとなっております。

☆陶器まつりオリジナルグッズやホテルの宿泊券、波佐見のお米などが当たる抽選会も開催しておりますのでぜひご参加ください。抽選券はお買物2,000円毎に１枚ずつ貰えます。

【 日 程 】令和8年4月29日～5月5日（7日間）

【 時 間 】9:00～17:00【 場 所 】やきもの公園広場

【出店社数】約150店（前回2025年 約150店）

大型テント内の売り場上絵付け体験の様子

駐車場情報など詳細は波佐見陶器まつり公式HP、または公式Instagramよりご確認ください。

【公式】波佐見陶器まつり2026(https://hasamitoukimatsuri.com/)

波佐見陶器まつり公式Instagram(https://www.instagram.com/p/DWPv9YrgdZ-/)

波佐見 陶器まつり2026

【お問い合わせ】波佐見陶器まつり協会（波佐見焼振興会）

〒859-3711 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2

TEL 0956-85-2214／FAX 0956-85-2856

【本プレスリリースの発信元】

一般社団法人波佐見町観光協会

〒859-3711 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2

TEL 0956-85-2290／FAX 0956-85-2856