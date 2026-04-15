3歳ダート三冠競走の幕開け！羽田盃ウィークを食で盛り上げる！！「TCK 肉の陣！全国ウマいもん大集結」～砂上の決戦とともに、食も熱狂する5日間を楽しもう～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、ダートの新たな歴史を刻む3歳ダート三冠競走の初戦「羽田盃（JpnI）」を含む4月27日（月）～5月1日（金）の5日間、北は北海道から南は沖縄まで日本全国の名物グルメが一堂に会するイベント「TCK 肉の陣！全国ウマいもん大集結」を開催します。

開催期間中は羽田盃（JpnI）当日の4月29日（「29=肉」の日）にちなんで、食のプロが厳選した「肉（29）グルメ」を中心に、ミシュラン・ビブグルマン選出店が監修する濃厚担々麺、創業38年を誇る仙台の厚切り牛たん、沖縄の希少な石垣牛バーガーなど、絶品メニューを提供する5店舗が TCK に集結します。さらに、羽田盃（JpnI）当日には、山形の焼肉の名店など4店舗が限定出店。最大9店舗の「ウマいもん」が羽田盃ウィークを熱く盛り上げます。

さらにイベント期間中は、ご来場の皆様にグルメイベントをさらに満喫いただくための特別企画も実施！各入場門において、出店店舗のメニューが一目でわかる「チラシ」、500円分の割引クーポンが当たる「スクラッチカード」、馬券やマークシートの収納にもぴったりな「クリアファイル」の3点セットを各日先着で配布します。

五感を刺激する「熱気と香り」に包まれた食の祭典で、TCKでしか味わえない最高にエキサイティングで「ウマい」1日をぜひご堪能ください。

＜TCK 肉の陣！全国ウマいもん大集結 実施概要＞

実施日：4月27日（月）～5月1日（金）

時間 ：開門～21時00分（ラストオーダー20時30分）

場所 ：大井競馬場 ウマイルスクエア

店舗 ：下表のとおり ※代表メニューを記載。それぞれ画像はイメージです。

■全日出店店舗

■羽田盃当日（4/29）限定出店店舗

※出店店舗及び店舗数は開催日により異なります。また、予告なく変更、中止させていただく場合がございます。

※販売品目等は予告なく変更、中止させていただく場合がございます。

■食べて、もらって、当てよう！限定クリアファイル配布＆割引クーポンが当たるスクラッチキャンペーン

第2回開催期間中（4/27～5/1）は、大井競馬場の各入場門において、イベントの店舗マップ・メニュー表入りの「チラシ」と、「スクラッチカード」が入ったオリジナルデザインの「ミニクリアファイル」を数量限定で配布します。クリアファイルは、馬券やマークシートを収納するのに最適なA5サイズです。さらに、「アタリ」が出たスクラッチカードは、「TCK 肉の陣！全国ウマいもん大集結」の出店店舗で500円分の割引クーポンとしてご利用いただけます。

絶品肉グルメやこだわりのドリンクをお得に味わえるこの機会に、競馬とグルメをお楽しみください。

実施日 ：2026年4月27日（月）～5月1日（金）

配布場所：大井競馬場 各入場門

賞品 ：店舗マップ・メニュー表入りチラシ、スクラッチカード、クリアファイル

配布数 ：4/27・4/28・5/1→1,000枚

4/29→5,000枚

4/30→3,000枚

※予定枚数がなくなり次第、配布を終了します。

その他にも、羽田盃当日（4/29）を含む大井競馬第2回開催（4/27～5/1）では競馬場イベントやオンラインキャンペーンなどを多数実施予定です。各イベントの詳細は、TCKホームページをご覧ください。

＊TCKホームページはこちら https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/