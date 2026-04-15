兵庫六甲農業協同組合（兵庫県）との協業に向けた協議開始のお知らせ

株式会社コメリ

株式会社コメリ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎、以下「コメリ」）は、兵庫六甲農業協同組合（本店：兵庫県神戸市北区、代表理事組合長：平尾勝春、以下「ＪＡ兵庫六甲」）と、協業に向けた具体的な協議を開始することといたしましたのでお知らせします。なお、これにより、協業を行っている農業協同組合は８組合、協議中の農業協同組合は３組合（沖縄県農業協同組合、北びわこ農業協同組合、兵庫六甲農業協同組合）となります。

１.協議開始の理由

コメリは、46都道府県の1,234店舗（2026年３月31日現在）のネットワークを活かし、農業者の利便性向上を図り農業振興に努めるとともに、出店地域の皆様の仕事や生活のインフラとしての役割を果たすべく取り組んでおります。

食料・農業・農村を取り巻く環境は、気候変動等による栽培適地の変化、自然災害の増加、農業従事者の高齢化や担い手不足に加え、野生鳥獣による農作物被害や生産資材価格の高騰等の課題を多く抱える厳しい状況であります。

今回、コメリとＪＡ兵庫六甲の経営資源の有効活用により、これまで以上に農業者の利便性の向上とそれぞれの収益力向上の両立ができ、農業の生産性向上と農業者支援においてシナジーの創出が可能であると判断し、協議を開始することといたしました。

２.協業実施並びに協議中のＪＡ（2026年4月15日時点）

協業実施中の組合（８組合）

・秋田おばこ農業協同組合（秋田県）

・山形おきたま農業協同組合（山形県）

・山梨みらい農業協同組合（山梨県）

・上伊那農業協同組合（長野県）

・大井川農業協同組合（静岡県）

・伊勢農業協同組合（三重県）

・多気郡農業協同組合（三重県）

・和歌山県農業協同組合紀の里地域本部（和歌山県）

協議中の組合（３組合）

・北びわこ農業協同組合（滋賀県）

・兵庫六甲農業協同組合（兵庫県）

・沖縄県農業協同組合（沖縄県）

３.ＪＡ兵庫六甲の概要（2025年３月末）

名称 ：兵庫六甲農業協同組合

本店所在地 ：兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13

代表者 ：代表理事組合長 平尾 勝春

組合員数 ：127,207人（正組合員30,056人、准組合員97,151人）

構成市町 ：神戸市、宝塚市、西宮市、三田市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町

購買品取扱高：35億円

販売品取扱高：168億円

※出典：兵庫六甲農業協同組合ウェブサイト

４.協議内容

協業に関する具体的な取り組みの内容は、以下の事項をベースに今後協議して決定してまいります。

１. それぞれの経営資源を活用した持続可能な農業生産支援モデルの構築

２. 地域の農業者の利便性に資する取り組みの実施

３. ＪＡ兵庫六甲管内に出店するコメリ店舗でのＪＡ商品の展開

４. 上記取り組みに資する商品およびサービスの連携

５.今後の見通し

協業に関する具体的な取り組みの合意が整い次第、改めてお知らせいたします。