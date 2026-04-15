楽天モバイル、国内携帯キャリアで唯一Nothing製スマートフォン「Phone (4a) Pro」を取り扱い、4月15日（水）より予約受付開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、国内携帯キャリアで唯一、英Nothingが製造する「Phone (4a) Pro」の取り扱いを開始し、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、4月15日（水）午後3時より予約受付を開始します（注1）。「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」では、4月22日（水）午前9時より78,900円（税込）で発売します（注2、3）。本製品は、アルミニウム製ユニボディに最大140倍ズーム対応の高性能カメラを搭載したスマートフォンです（注4）。

「Phone (4a) Pro」

実施中のキャンペーンをご利用いただくと、他社から電話番号そのままのお乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に、最大16,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するため、製品価格78,900円（税込）のところ、実質価格62,900円で本製品をご購入いただけます（注5、6、7、8）。

「Phone (4a) Pro」は、航空機グレードのアルミニウムをユニボディに採用した、洗練されたデザインが特長です。Nothing独自のメカニカルなデザインに、未来感のあるメタリックな光沢が加わりました。金属製のボディは、手にした際にひんやりとした感触を与えるとともに、内部の熱を効率的に放熱する設計となっています。

カメラには、プロ仕様のトリプルカメラシステムを搭載し、0.6倍のウルトラワイドから140倍のウルトラズームまで、幅広い焦点距離での撮影に対応しています。光学手ブレ補正（OIS）を備えた50MPのソニー製メインカメラを搭載し、近距離から遠距離、昼夜を問わず、細部を美しく捉えることが可能です。なお、最大140倍のウルトラズームに対応しているスマートフォンは、本製品が世界初です（注4、9）。

さらに、クラス最高レベルのカメラ処理機能を持ちます。「TrueLens Engine 4」、先進的なマルチフレームRAW処理、および12層のAIセグメンテーションを搭載し、Ultra XDR写真、モーションフォト、ポートレートなどの撮影モードにおいて、被写体の細部まで鮮明に描写することが可能です。また、4K Ultra XDRビデオの撮影にも対応しています。

背面には「Glyphインターフェース」を搭載し、「Glyphマトリックス」が大切な通知を視覚的に表示します。「Glyphマトリックス」にはタイマーやセルフィー撮影時のミラー機能など、便利な機能を搭載しています。

そのほか、プロセッサーには「Snapdragon(R)」を採用し、大容量の12GBのRAMおよび256GBのROM、約6.83インチのFlexible AMOLEDディスプレイ、5,080mAhバッテリーを搭載しています。さらに、防滴（IPX5）・防塵（IP6X）（注10）、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイ(R)、にも対応するなど、コストパフォーマンスの高いスマートフォンです。

■各チャネル発売日と製品価格

・予約受付開始日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年4月15日（水）午後3時

・発売日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年4月22日（水）午前9時

楽天モバイルショップ： 2026年4月22日（水）

※各店舗の開店時間より発売。

・製品価格

78,900円（税込）

■「Phone (4a) Pro」製品ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/phone-4a-pro/

（注1）2026年4月15日時点。自社調べ。

（注2）本製品の予約受付は「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」のみ、ご購入は「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」で可能です。

（注3）発売日は前後する可能性がございます。

（注4）「最大140倍」にはデジタルズームが含まれます。結果は使用状況により異なる場合があります。

（注5）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から 「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、および「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は、本キャンペーンの対象外です。

（注6）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注7）「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる10,000ポイント還元および「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid(TM)製品ご購入でポイント還元」キャンペーンによる6,000ポイント還元により、最大16,000ポイントを還元します。「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンはエントリーが必要です。

（注8）「実質価格」とは、本プログラムの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注9）「世界初」とは、発売時点で公開されている情報に基づきます。

（注10）IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり約12.5リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃が入った装置に製品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※Nothingは、Nothing Technology Limitedの登録商標です。

※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※ソニーは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

※おサイフケータイ、おサイフケータイロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

※モバイル非接触IC通信マークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

※Snapdragonは、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

※Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

※製品写真はイメージです。実物と若干異なる場合があります。

以上