コーポレートベンチャーキャピタルファンド「阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合」が自律移動型業務DXロボットを開発・販売する「ugo」に出資しました

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪急阪神ホールディングスが2021年4月に設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンド「阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合（以下「本ファンド」）」が、「ugo（ユーゴー）株式会社」に出資しましたのでお知らせします。

ugo社は、「人とロボティクスの融合で、新しい社会システムを構築し、新しい価値観を創造する」ことを目指し、自律移動型業務DXロボット「ugo」を開発・販売しています。また、ロボット統合管理プラットフォーム「ugo Platform」により、業務の高度な自動化・効率化と、誰もがスマートフォンのように簡単にロボットを使いこなすことができる仕組みを両立しており、「点検」「案内」「警備」「防犯」の領域で、ロボットを活用した業務DXソリューションを提供しています。

当社グループでは、ugo社の警備DXソリューションを導入し、ビルの警備業務の省人化・コスト低減等を進めています。この度の出資を機にugo社との連携をさらに深めていくことで、各事業の特性に応じたプロダクトの改良などを推し進め、労働力不足等の課題解決や、コスト低減・労働環境の改善・業務の標準化等に取り組んでまいります。

当社グループでは、これからも本ファンドからの出資等を通じて、スタートアップ企業をはじめとする外部の優れた知見や先端技術を取り入れ、当社グループとの事業シナジーの創出や新しい事業の創造を推進してまいります。

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2511-14d393268344580a573cbe0cb26f6dd5.pdf

阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/0d208c66a0032094d7734dc030936043352030be.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1