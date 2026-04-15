【勉強応援プレゼントキャンペーン 開催】ご褒美宿ペア宿泊券や磁気ネックレス、セルフケア家電など、20アイテムを総勢80名様にプレゼント

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営する国内最大級の資格・検定情報サイトである、学びのメディア『日本の資格・検定』は、日頃から応援いただいている読者の皆様への感謝の気持ちを込めて、「勉強応援プレゼントキャンペーン」を2026年4月15日（水）より開始いたしました。

本キャンペーンでは、学習効率の向上やリフレッシュに役立つ厳選された豪華20アイテムを総勢80名様にプレゼント。ワインを堪能できるご褒美宿や、星野リゾートのペア宿泊券やコラントッテの管理医療機器認証磁気ネックレス、人気セルフケア家電など、勉強する方々の心と身体をサポートする賞品を多数ご用意しました。

応募期限は2026年5月20日（水）まで。『日本の資格・検定』のwebサイト(https://jpsk.jp/articles/present2026_matome.html/)よりご応募ください。

まなびビトを応援！プレゼントキャンペーン

【勉強応援プレゼント】アイテムをチェック :https://jpsk.jp/articles/present2026_matome.html

日頃からご愛読いただいている皆様への感謝の気持ちと、これからも続く学びの道のりを応援したいという想いから企画しているプレゼントキャンペーンは、今回で3回目となりました。

今回のプレゼントは、集中力アップに役立つアイテムから、リフレッシュに最適なものまで幅広くラインナップ。受験生や資格取得を目指す学びビトの皆さまをサポートする賞品ばかりです。ふるってご応募ください。

プレゼントの一部をご紹介

極上の温泉と料理だけでなく、山梨ワインもとことん楽しめる、坐忘の「ペア宿泊券」を1組2名様にプレゼント！

応募はコチラから :https://jpsk.jp/articles/present2026_Zabou.htmlああ

独自の技術で本格的なおうちケアを叶えてくれる、今話題のヘルスケアブランド、MYTREX（マイトレックス）より、１.身体をほぐすハンディガン「REBIVE MINI XS2」、２.首のコリにアプローチする「DR. HEAT NECK」３.疲れた目をやさしく労わる「「iRhythm」、の3アイテムを各1名様にプレゼント！

応募はコチラから :https://jpsk.jp/articles/present2026_MYTREX.html

見た目は愛らしいぬいぐるみ＆中身は実力派の姿勢サポートぬいぐるみ「ふんばるず（Regular／ナマケモノ）」を3名様にプレゼント！

応募はコチラから :https://jpsk.jp/articles/present2026_Funbals.html

その他、星野リゾート「ペア宿泊券」【1組2名様】、「管理医療機器」認証のコラントッテ「磁気ネックレス」【3名様】、JBL「2wayイヤホン」【1名様】など、学びビトを応援するプレゼント、総勢80名様分をご用意しました。

この機会にぜひ、学びのメディア『日本の資格・検定』をチェックし、豪華プレゼント企画にご応募ください。お待ちしております。





【勉強応援プレゼント】アイテムをチェック :https://jpsk.jp/articles/present2026_matome.html/

【プレゼントキャンペーン概要】

- 期間：2026年4月15日（水）～5月20日（水）- 応募資格：学びのメディア『日本の資格・検定』読者の方ならどなたでも- プレゼント内容：全20アイテム・総勢80名様- 応募方法：『日本の資格・検定』ウェブサイト内の専用応募フォームより- 応募はコチラから：https://jpsk.jp/articles/present2026_matome.html- 当選発表：厳正な抽選の上、当選者にはプレゼントの発送をもって代えさせていただきます（2026年6月以降発送予定）

※当選の権利は第三者への譲渡不可。

※応募は日本国内在住の方に限ります。

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

▼会社概要

- 学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp- 新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業- 試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス- 事務委託・印刷・データ処理・分析サービス- 学びのメディア『日本の資格・検定(https://jpsk.jp)』の運営- 直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営https://cbt-s.com/professional-tc