建設部材プラットフォームを運営する「BALLAS」に出資(ニュースレター)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスベンチャーズ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：鈴木哲雄、以下「大和ハウスベンチャーズ」）は、2026年1月9日、大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合(※1) （以下「シナジーファンド」）を通じて、建設部材の設計・調達プラットフォームを運営する株式会社BALLAS（バラス）（本社：東京都中央区、代表：木村将之、以下「BALLAS」）へ出資しました。

※1.大和ハウスベンチャーズが運営するコーポレートベンチャーキャピタルファンド

近年、国内の建設業界では、資材価格の高騰や人手不足に伴う労務費の上昇により、建設コストの増大が深刻な課題となっています。これにより、住宅価格の高騰や、大型再開発プロジェクトの見直しなどが社会問題化しています。また、建設業界の重層的な受発注構造や、それに伴う膨大なコミュニケーションコストも、課題解決を阻む要因の一つとなっています。

こうした環境の中、BALLASは「建設業を最適化し、人々を幸せに。」というミッションのもと、建設業に製造業の考え方を導入し、建設部材の設計・調達プラットフォームを提供することで、建設現場と製作工場間におけるサプライチェーンの最適化を目指します。

建設現場には数千・数万種類の建設部材が存在し、個別に設計・製造・調達・施工などのプロセスが存在します。その中でも鉄骨階段や設備・配管架台などの特注部材は、一品一様で多くの手間を要するため、標準部材に比べてQCD（Quality：品質、Cost：原価、Delivery：納期）の標準化・最適化が困難であるとされてきました。

同社はこれらを最適化するプラットフォーム「BALLAS」を顧客および製作会社に提供し、サプライチェーン全体の効率化を目指します。「BALLAS」は、パラメトリック設計(※2)による品質の標準化や、全国150社以上のパートナー企業との連携による見積もり単価のデータベース化、工場の稼働状況を踏まえた最適な製作会社の選定などを通じて、建設部材調達の高度化を実現しています。大和ハウスグループはBALLASへの出資及び事業共創を通じて、建設領域の工業化技術の高度化とDXを推進し、持続可能なまちづくりの実現に貢献してまいります。

※2.鉄骨階段の段数や踏面・踊り場の寸法など「変数化」できる情報を入力する仕組みで、数値入力により2D図面と3D図面が自動生成され、作図手間の削減につながる。

■シナジーファンド（正式名：大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合）の概要

「シナジーファンド」は、大和ハウス工業株式会社の創業100周年となる2055年の“将来の夢”（パーパス）の実現に向けて、大和ハウスグループの既存事業強化・拡大につながるスタートアップへの出資や協業などを目的としています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2641_1_6fa42b074b9250e94aee877ecf7a60b6.jpg?v=202604151151 ]

■会社概要

１．大和ハウスベンチャーズ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2641_2_a769648622dcce1f523380be3ba26928.jpg?v=202604151151 ]

２．株式会社BALLAS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2641_3_f53767a02711303f32468a8fc9341304.jpg?v=202604151151 ]

以 上