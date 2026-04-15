【人材業界セミナー】CPA高騰・顕在層依存からの脱却へ　PORTERS×クウゼン（KUZEN）が潜在層アプローチの具体策を公開

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田匠吾、以下、当社）は、ポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西森康二、以下、ポーターズ）と共同で、無料オンラインセミナー「CPA抑制とCV母数の増加を両立させ、求職者集客数を最大化！LINE×AI×データにより実現する、潜在層へのアプローチ術」を2026年4月17日（金）に開催いたします（アーカイブ配信：4月23日（木））。

▼お申込みページはこちら

https://lp.porters.jp/seminar_260417(https://lp.porters.jp/seminar_260417?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=KUZEN)

開催の背景

少子高齢化による労働人口の減少を背景に、採用市場が拡大を続けています。これに伴い人材会社間の求職者獲得競争は激化し、各社が転職顕在層への広告投資を強化した結果、求職者獲得のCPAも上昇し続けています。

こうした状況を打破する手段として注目されているのが、LINEとCRMを掛け合わせた「潜在層へのアプローチ」です。転職意欲が高まる前の段階からユーザーと接点を持ち、意欲が顕在化したタイミングで的確にアプローチする仕組みにより、広告費を抑えながらCV母数を拡大できます。

しかし、潜在層アプローチは短期的に成果につなげにくく、具体的な手法がわからないまま目先の顕在層対応に留まっているというご担当者様も多いのが現状です。本セミナーでは、そうした課題を持つ人材会社のご担当者様に向けて、実践的な手法と成功事例をご紹介します。

開催概要

本セミナーでは、「LINE×AI×データにより実現する潜在層へのアプローチ」をテーマに、CPAを抑えながらCV母数を拡大する具体的な手法と事例を解説します。特に、広告経由での集客コストの高騰に悩む方や、過去の登録者データをうまく活用できていない人材会社のご担当者様におすすめの内容です。

セミナー名：CPA抑制とCV母数の増加を両立させ、求職者集客数を最大化！ LINE×AI×データにより実現する、潜在層へのアプローチ術

開催日時： 2026年4月17日(金) 16:00～17:00

アーカイブ配信 4月23日(木) 14:00 ～ 15:00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

対象者： 人材会社の経営者または事業ご責任者様、ご担当者様

登壇者：藤田 紀崇氏 （株式会社クウゼン VP of Marketing）

牧港 謙氏 （ポーターズ株式会社 Consulting Unit 人材業界システムエバンジェリスト）

主な内容：顕在層依存の集客モデルが抱えるリスクと潜在層アプローチの重要性

LINE×AIで実現する、手間をかけないナーチャリング施策

掘り起こしにおけるCRM活用

潜在層集客に成功した導入企業の事例紹介

申込方法：こちらのページ(https://lp.porters.jp/seminar_260417?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=KUZEN)よりお申し込みください。

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず700社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

会社概要

＜ポーターズ株式会社＞

設立： 2001年8月29日

代表取締役：西森 康二

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

事業内容 ：人材ビジネス向けクラウドサービスの開発・提供及び導入支援コンサルティング、ポーターズマガジン発行

URL： https://www.porters.jp/

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月6日

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発・運用および企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先：pr@kuzen.io